Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam com derrota no WTT Finals

Na madrugada desta quarta-feira (10), Hugo Calderano e Bruna Takahashi perderam para os sul-coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin na estreia do WTT Finals, em Hong Kong. A parceria brasileira saiu derrotada por 3 sets a 0 (11/13, 7/11 e 11/5). O confronto foi válido pelo Grupo 2 da competição.

continua após a publicidade

Calderano e Takahashi voltam à mesa na madrugada desta quinta-feira (11), às 00h05 (de Brasília). O duelo é contra Álvaro Robles e Maria Xiao, da Espanha.

➡️ Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam WTT Finals; conheça o torneio

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi o jogo?

A parceria brasileira começou embalada e impôs ritmo e velocidade no primeiro game. Hugo Calderano e Bruna Takahashi abriram 7 a 5 e, inteligentes nas finalizações, conseguiram manter a vantagem. Os brasileiros tiveram o set point no 10 a 8, mas erraram em jogadas decisivas e viram o set point mudar de lado no 12 a 11. Assim, com um ataque na paralela, os sul-coreanos venceram por 13 a 11.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

No segundo set, os brasileiros pareceram sentir o peso da partida e, com uma atuação abaixo, viram Jonghoon Lim e Yubin Shin abriram 5 a 0. Calderano e Takahashi se recuperaram e conseguiram diminuir a diferença para apenas um ponto, no 8 a 7. No entanto, a reação não foi suficiente, e os sul-coreanos venceram por 11 a 7, em duas bolas para fora seguidas de Takahashi.

No terceiro, os sul-coreanos continuaram dominantes e fizeram 6 a 2. Calderano e Takahashi não conseguiram impor resistência, e Jonghoon Lim e Yubin Shin, confortáveis e se aproveitando de erros dos brasileiros, venceram o set por 11 a 5 e fecharam o jogo em 3 sets a 0.

continua após a publicidade

➡️ Hugo Calderano revela novo técnico para a temporada 2026

Bruna Takahashi e Hugo Calderano no Pan-Americano 2025 (Foto: ITTF Americas)

Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Finals

Calderano e Takahashi chegam ao WTT Finals como a sexta melhor dupla do mundo, após conquistar resultados importantes em 2025. O principal deles foi o título do WTT Contender de Buenos Aires, na Argentina, em julho, o primeiro ouro da dupla. No mês anterior, eles já haviam sido vice-campeões do WTT Star Contender de Ljubljana.

A dupla faz parte do Grupo 2, que também conta com os japoneses Sora Matsushima e Miwa Harimoto, além dos espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao. Na disputa de duplas, oito times são organizados em dois grupos, com confrontos dentro da própria chave na primeira fase. As duas melhores parcerias seguem para a disputa da semifinal.