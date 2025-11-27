Atraso de voo prejudica chegada de Bortoleto no GP do Catar de F1

Gabriel Bortoleto não participou de parte do primeiro dia de ação do GP do Catar de Fórmula 1 (F1). O atraso em seu voo foi o responsável pelo atraso do brasileiro, que iria atender à mídia nesta quinta-feira (27).

Com o atraso, o brasileiro falará com a imprensa na sexta-feira, antes da primeira ação na pista de Lusail, no Catar. Geralmente, nas quintas-feira que antecedem os finais de semana da F1, os pilotos são obrigados a conceder entrevistas para a imprensa, alguns de maneira coletiva, já outros nas dependências das equipes.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Segundo o "Motorsport.com", a Sauber abre o dia de mídia. A equipe também confirmou ao site que, de fato, houve atraso no voo de Bortoleto.

Piloto vê nova oportunidade na etapa

Gabriel Bortoleto chega ao GP do Catar de Fórmula 1 (F1) com uma punição de cinco posições para cumprir. Ainda assim, o piloto tem esperança na pista, que já é conhecida por ele por conta da Fórmula 2. O brasileiro acredita nas duas oportunidades que tem na etapa: a corrida sprint e a principal.

— Tive algumas corridas desafiadoras no Brasil e em Vegas, então estou ansioso pela chance de recomeçar e retomar o ritmo para as duas etapas restantes da temporada. Teremos duas oportunidades para ir bem, na sprint e na corrida principal, então cabe a nós aproveitá-las ao máximo — disse gabriel Bortoleto à Sauber.

O brasileiro acredita que a sua Sauber consegue disputar em todas as corridas, mas é necessário fazer uma boa campanha. O brasileiro vem tendo resultados negativos no final da temporada. Desde a volta das férias, Bortoleto só pontuou duas vezes na F1 e vem de dois abandonos seguidos: em casa, em Interlagos, e em Las Vegas.

— Conseguimos ver o potencial no carro e sabemos que podemos estar na disputa em todas as corridas se executarmos bem o nosso fim de semana, então esse tem que ser o objetivo — completou Bortoleto.

GP do Catar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO

🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real