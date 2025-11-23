Com o bronze, Brasil amplia próprio recorde no Mundial de Vôlei de Praia
País acumula 36 pódios na competição
A campanha do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia 2025, disputado em Adelaide, na Austrália, terminou com o bronze de Carol e Rebecca. A medalha é mais uma na coleção recorde do país, que figura como o maior campeão do torneio. Agora, a nação verde-amarela totaliza 36 pódios, entre as categorias feminina e masculina.
O Brasil teve sete duplas na disputa pelo título da Copa do Mundo da modalidade neste ano. O bronze conquistado por Carol e Rebecca, ao vencerem Thâmela e Vic, é a 19ª medalha do país na competição feminina. Os homens acumulam 17 conquistas.
Os Estados Unidos figuram como o segundo colocado no ranking de pódios. Na soma dos dois naipes, os norte-americanos acumulam 20. Nuss e Brasher ficaram com a prata no torneio deste ano.
➡️ Carol e Rebecca conquistam o bronze no Mundial na Austrália contra Victoria/Thamela
➡️ Duplas carrascas do Brasil são campeãs do Mundial de Vôlei de Praia
Confira o Top-5 de maiores campeões do Mundial de Vôlei de Praia
- Brasil - 36 medalhas (13 ouros, 11 pratas e 12 bronzes)
- Estados Unidos - 20 medalhas (6 ouros, 8 pratas e 6 bronzes)
- Alemanha - 8 medalhas (2 ouros, 2 pratas e 4 bronzes)
- China - 4 medalhas (1 ouro, 1 prata e 2 bronzes)
- Rússia - 3 medalhas (1 ouro, 1 prata e 1 bronze)
Duplas brasileiras campeãs no feminino
Logo no primeiro ano de realização do Mundial de Vôlei de Praia, em 1997, o título foi brasileiro, com Sandra Pires e Jackie Silva. A dupla, inclusive, conquistou o primeiro ouro feminino do Brasil na história das Olimpíadas, em Atlanta 1996. Nas duas edições seguintes do Mundial, as brasileiras Shelda Bede e Adriana Behar subiram ao lugar mais alto do pódio. Confira os outros ouros do país:
- 2011 - Larissa França e Juliana Silva
- 2015 - Ágatha e Bárbara
- 2022 - Duda e Ana Patrícia
Duplas brasileiras campeãs no masculino
Assim como no naipe feminino, no masculino o Brasil também saiu campeão na primeira edição do Mundial. Rogério e Guilherme formaram a dupla que levou o ouro. Em 1999, o lugar mais alto do pódio seguiu verde-amarelo; dessa vez, com José Loiola e Emanuel Rego. Confira os outros títulos do país:
- 2003 - Emanuel e Ricardo
- 2005 - Márcio e Fábio Luiz
- 2011 - Alison e Emanuel Rego
- 2017 - Evandro e André
