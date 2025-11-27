Brasil estreia com o mão direita e atropela no Mundial de handebol

O Brasil venceu a seleção de Cuba, por 41 a 20, na tarde desta quinta-feira (27), na estreia do Mundial de Handebol, realizado em Stuttgart, na Alemanha. As brasileiras Jessica Quintino e Alexandra Nascimento, que disputa seu oitavo Mundial, foram os destaques da partida.

Com uma equipa jovem, a Seleção vai em busca de superar os resultados nos últimos anos. A melhor colocação foi um sexto lugar em 2021. Na edição de 2023, mesmo com nomes importantes como Babi e Ana Paula, a equipe fechou a participação na nona posição.

Alexandra foi a maior pontuadora, com sete gols, seguida por Jamily, com seis, e Larissa, Bruna e Jessica, com cinco.

Partida do Mundial de Handebol entre Brasil e Cuba (Foto: Reprodução X)

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou equilibrado, mas o cenário mudou quando as cubanas engataram uma sequência de erros não forçados e a Seleção aproveitou a chance para abrir o placar. A goleira de Cuba, por sua vez, relizou defesas difíceis, forçando as jogadoras brasileiras a melhorar nos chutes. O período terminou em 18 a 13 para o Brasil.

A segunda etapa foi avassaladora para a Seleção, que conseguiu abrir dez gols de vantagem logo no início. Assim, o ataques começaram a ser mais cirativos, com pontes aéreas, jogadas ensaiadas e boas coberturas. Cuba chegou a ter 30 turnovers (erros), enquanto o Brasil cometeu menos de 13. A partida terminou em 41 a 20.

Próximos jogos do Brasil

A Seleção enfrenta a Suécia na quinta-feira (27) e a República Tcheca no sábado (29), ambos às 14h (de Brasília).

Os grupos da primeira fase

O Mundial de 2025 reúne 32 seleções, distribuídas em oito grupos. Os três primeiros de cada chave avançam para o "Main Round", levando consigo os pontos conquistados contra outras equipes classificadas. Depois, os dois melhores de cada grupo dessa segunda fase seguem para as quartas de final, dando início ao mata-mata até a grande decisão.

