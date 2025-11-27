Hugo Calderano revela novo técnico para a temporada 2026

Nesta quarta-feira (26), Hugo Calderano, que vive sua melhor temporada na carreira, anunciou seu novo treinador para a temporada do ano que vem. Há meses, o mesa-tenista vinha competindo sem técnico fixo. O novo comandante será o cubano-brasileiro Francisco Arado. A revelação foi feita pelo número 3 do mundo no podcast Rumo ao Pódio, do GE.

— Estou terminando de montar a equipe mas já posso falar que meu técnico principal será o Paco, técnico da seleção entre 2017 e 2024. A gente se conhece há muitos anos, quando eu saí do Rio e fui treinar em São Caetano, ele era o treinador principal. Temos uma relação muito boa dentro e fora da mesa, somos grandes amigos. Ele entende muito de tênis de mesa e me conhece, o que é fundamental para essa fase da carreira — declarou o brasileiro.

Hugo Calderano no WTT Champions de Frankfurt 2025 (Foto: World Table Tennis)

Quem é Francisco Arado?

Paco, como é apelidado, nasceu em Cuba e tem 53 anos. Ex-atleta de tênis de mesa, chegou a representar a Seleção Cubana nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000. Paco se mudou para o Brasil em 2001 e passou a integrar a comissão técnica da equipe brasileira de tênis de mesa em 2010. Atualmente, o cubano-brasileiro é considerado o melhor técnico do país.

A temporada 2025 de Hugo Calderano

Aos 29 anos, Calderano vive sua melhor temporada da carreira até aqui. Este ano, foi campeão da Copa do Mundo e vice-campeão mundial. Além disso, venceu o WTT Contender Buenos Aires, o WTT Contender Liubliana, o WTT Star Contender Foz do Iguaçu e o Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, nos Estados Unidos. No podcast, o carioca refletiu sobre sua trajetória na modalidade.

— Sempre que eu olho para minha carreira, eu vejo que eu consigo evoluir constantemente. Olho para trás e sinto que eu tive evolução, às vezes o resultado não mostra isso (...) Acho que não tem segredo, a resiliência depois do quase, chegar tão perto da medalha olímpica, sofri bastante. Fiquei meses sem achar motivação para jogar (...) Quando alcancei o título da Copa do Mundo eu não estava na melhor fase, eu não estava tão forte tecnicamente e fisicamente quanto em 2024, no esporte isso acontece. Os saltos acontecem em momentos diferentes. Foi um bom momento para atingir o nível mais alto — afirmou.

Calderano volta à ação no WTT Finals, tanto no simples quando na disputa de duplas, com Bruna Takahashi. O torneio acontece em dezembro, entre os dias 10 e 14.