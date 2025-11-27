A noite desta sexta-feira (28) reserva um confronto promissor entre os dois últimos invictos da Superliga Feminina 2025/26. Sesc RJ Flamengo e Minas medem forças no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília). A partida, válida pela 8ª rodada do campeonato, terá transmissão do SporTV 2 e da Volleyball World TV (VBTV).

Flamengo sem nenhum set perdido na Superliga 25/26

O Flamengo chega ao jogo embalado por uma grande vitória sobre o rival Osasco, atual terceiro colocado, na última segunda-feira (24). Fora de casa e com brilho da ponteira Helena, o Rubro-Negro foi dominante e venceu por 3 sets a 0, nas parciais de 23/25, 16/25 e 17/25.

Com o resultado, a equipe chega a seis vitórias em seis jogos e nenhum set perdido. O Flamengo acumula 18 pontos e é o segundo colocado da tabela de classificação da Superliga, com uma partida a menos.

Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

Minas busca manter a liderança

Na última partida, o Minas venceu o Maringá por 3 sets a 0, com boa atuação da oposta russa Maria Khaletskaya. Em casa, o time mineiro conquistou a vitória por 3 sets a 0, em parciais de 25/21, 25/19 e 25/21.

O Minas lidera a competição, com sete vitórias em sete jogos, somando 20 pontos. Uma derrota para o Flamengo significaria a perda do primeiro lugar da tabela e o fim da invencibilidade da equipe.

Minas vence Mackenzie em partida da Superliga feminina (Foto: Divulgação / MTC)

✅Ficha técnica

Sesc RJ Flamengo x Minas - 8ª rodada Superliga

📆 Data e hora: sexta-feira, 28 de novembro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).