Flamengo x Minas na Superliga Feminina: horário e onde assistir ao duelo de invictos
Jogo acontece nesta sexta-feira (28)
- Matéria
- Mais Notícias
A noite desta sexta-feira (28) reserva um confronto promissor entre os dois últimos invictos da Superliga Feminina 2025/26. Sesc RJ Flamengo e Minas medem forças no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília). A partida, válida pela 8ª rodada do campeonato, terá transmissão do SporTV 2 e da Volleyball World TV (VBTV).
Relacionadas
- Mais Esportes
Tijuca dedica primeira vitória na Superliga à atleta baleada nas costas
Mais Esportes26/11/2025
- Mais Esportes
De virada, Tijuca conquista primeira vitória na Superliga de Vôlei
Mais Esportes26/11/2025
- Mais Esportes
Com Fluminense na disputa, Superliga B tem início nesta quarta (26)
Mais Esportes26/11/2025
➡️ De virada, Tijuca conquista primeira vitória na Superliga de Vôlei
➡️ Tijuca dedica primeira vitória na Superliga à atleta baleada nas costas
Flamengo sem nenhum set perdido na Superliga 25/26
O Flamengo chega ao jogo embalado por uma grande vitória sobre o rival Osasco, atual terceiro colocado, na última segunda-feira (24). Fora de casa e com brilho da ponteira Helena, o Rubro-Negro foi dominante e venceu por 3 sets a 0, nas parciais de 23/25, 16/25 e 17/25.
Com o resultado, a equipe chega a seis vitórias em seis jogos e nenhum set perdido. O Flamengo acumula 18 pontos e é o segundo colocado da tabela de classificação da Superliga, com uma partida a menos.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Minas busca manter a liderança
Na última partida, o Minas venceu o Maringá por 3 sets a 0, com boa atuação da oposta russa Maria Khaletskaya. Em casa, o time mineiro conquistou a vitória por 3 sets a 0, em parciais de 25/21, 25/19 e 25/21.
O Minas lidera a competição, com sete vitórias em sete jogos, somando 20 pontos. Uma derrota para o Flamengo significaria a perda do primeiro lugar da tabela e o fim da invencibilidade da equipe.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
✅Ficha técnica
Sesc RJ Flamengo x Minas - 8ª rodada Superliga
📆 Data e hora: sexta-feira, 28 de novembro de 2025, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).
Confira a tabela atualizada da Superliga Feminina
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias