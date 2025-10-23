Com Rayssa Leal, Super Crown em São Paulo define valores dos ingressos
No primeiro lote, valores chegam a R$ 1.500
A Street League Skateboarding (SLS) divulgou os valores dos ingressos do Super Crown em São Paulo. A competição marca a disputa pelo título da liga e acontece no ginásio Ibirapuera. O evento será entre 6 e 7 de dezembro e a abertura da venda geral será no domingo (26). A competição deve contar com Rayssa Leal, a brasileira está bem posicionada no ranking.
Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster e custam entre R$ 165 e R$ 1.500 no primeiro lote. Também há uma opção que dá acesso aos dois dias de evento e custam entre R$ 270 e R$ 1.680 no lote de abertura. Os tíquetes serão vendidos em três setores: cadeira superior, cadeira inferior e SLS Experience. Confira os valores abaixo:
Ingressos para sábado, 6 de dezembro
|Lote
|Cadeira superior
|Cadeira inferior
|SLS Experience
Lote 1
R$ 165,00
R$ 242,00
R$ 1.300,00
Lote 2
R$ 220,00
R$ 319,00
R$ 1.500,00
Lote 3
R$ 275,00
R$ 385,00
R$ 1.700,00
Ingressos para domingo, 7 de dezembro
|Lote
|Cadeira superior
|Cadeira inferior
|SLS Experience
Lote 1
R$ 220,00
R$ 330,00
R$ 1.500,00
Lote 2
R$ 286,00
R$ 429,00
R$ 1.780,00
Lote 3
R$ 352,00
R$ 539,00
R$ 2.180,00
Ingressos para todos os dias
|Lote
|Cadeira superior
|Cadeira inferior
|SLS Experience
Lote 1
R$ 270,00
R$ 401,00
R$ 1.680,00
Lote 2
R$ 355,00
R$ 524,00
R$ 1.968,00
Lote 3
R$ 439,00
R$ 647,00
R$ 2.328,00
Rayssa Leal é única tricampeã no SLS Super Crown
Rayssa Leal conquistou o Super Crown de 2024, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A final foi bem disputada entre as japonesas, mas ao final, a disputa de título ficou entre a australiana Chloe Covell e a brasileira. No entanto, a nossa fadinha, após receber 9,1, levou o título. Esta é a primeira vez que uma skatista garante três títulos na competição.
