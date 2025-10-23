menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Com Rayssa Leal, Super Crown em São Paulo define valores dos ingressos

No primeiro lote, valores chegam a R$ 1.500

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 23/10/2025
17:18
Rayssa Leal, campeã da etapa SLS em Brasília (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)
Rayssa Leal, campeã da etapa SLS em Brasília (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)
A Street League Skateboarding (SLS) divulgou os valores dos ingressos do Super Crown em São Paulo. A competição marca a disputa pelo título da liga e acontece no ginásio Ibirapuera. O evento será entre 6 e 7 de dezembro e a abertura da venda geral será no domingo (26). A competição deve contar com Rayssa Leal, a brasileira está bem posicionada no ranking.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster e custam entre R$ 165 e R$ 1.500 no primeiro lote. Também há uma opção que dá acesso aos dois dias de evento e custam entre R$ 270 e R$ 1.680 no lote de abertura. Os tíquetes serão vendidos em três setores: cadeira superior, cadeira inferior e SLS Experience. Confira os valores abaixo:

Ingressos para sábado, 6 de dezembro

LoteCadeira superiorCadeira inferiorSLS Experience

Lote 1

R$ 165,00

R$ 242,00

R$ 1.300,00

Lote 2

R$ 220,00

R$ 319,00

R$ 1.500,00

Lote 3

R$ 275,00

R$ 385,00

R$ 1.700,00

➡️ COB incentiva brasileiros a destinarem parte do Imposto de Renda ao Time Brasil

Ingressos para domingo, 7 de dezembro

LoteCadeira superiorCadeira inferiorSLS Experience

Lote 1

R$ 220,00

R$ 330,00

R$ 1.500,00

Lote 2

R$ 286,00

R$ 429,00

R$ 1.780,00

Lote 3

R$ 352,00

R$ 539,00

R$ 2.180,00

Ingressos para todos os dias

LoteCadeira superiorCadeira inferiorSLS Experience

Lote 1

R$ 270,00

R$ 401,00

R$ 1.680,00

Lote 2

R$ 355,00

R$ 524,00

R$ 1.968,00

Lote 3

R$ 439,00

R$ 647,00

R$ 2.328,00

Setores do SLS Supercrown (Foto: Divulgação / Ticketmaster)
Setores do SLS Supercrown (Foto: Divulgação / Ticketmaster)

Rayssa Leal é única tricampeã no SLS Super Crown

Rayssa Leal conquistou o Super Crown de 2024, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A final foi bem disputada entre as japonesas, mas ao final, a disputa de título ficou entre a australiana Chloe Covell e a brasileira. No entanto, a nossa fadinha, após receber 9,1, levou o título. Esta é a primeira vez que uma skatista garante três títulos na competição.

circulo com pontos dentroTudo sobre

