Com Rayssa Leal, Super Crown em São Paulo define valores dos ingressos

A Street League Skateboarding (SLS) divulgou os valores dos ingressos do Super Crown em São Paulo. A competição marca a disputa pelo título da liga e acontece no ginásio Ibirapuera. O evento será entre 6 e 7 de dezembro e a abertura da venda geral será no domingo (26). A competição deve contar com Rayssa Leal, a brasileira está bem posicionada no ranking.

Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster e custam entre R$ 165 e R$ 1.500 no primeiro lote. Também há uma opção que dá acesso aos dois dias de evento e custam entre R$ 270 e R$ 1.680 no lote de abertura. Os tíquetes serão vendidos em três setores: cadeira superior, cadeira inferior e SLS Experience. Confira os valores abaixo:

Ingressos para sábado, 6 de dezembro Lote Cadeira superior Cadeira inferior SLS Experience Lote 1 R$ 165,00 R$ 242,00 R$ 1.300,00 Lote 2 R$ 220,00 R$ 319,00 R$ 1.500,00 Lote 3 R$ 275,00 R$ 385,00 R$ 1.700,00

Ingressos para domingo, 7 de dezembro Lote Cadeira superior Cadeira inferior SLS Experience Lote 1 R$ 220,00 R$ 330,00 R$ 1.500,00 Lote 2 R$ 286,00 R$ 429,00 R$ 1.780,00 Lote 3 R$ 352,00 R$ 539,00 R$ 2.180,00

Ingressos para todos os dias Lote Cadeira superior Cadeira inferior SLS Experience Lote 1 R$ 270,00 R$ 401,00 R$ 1.680,00 Lote 2 R$ 355,00 R$ 524,00 R$ 1.968,00 Lote 3 R$ 439,00 R$ 647,00 R$ 2.328,00

Setores do SLS Supercrown (Foto: Divulgação / Ticketmaster)

Rayssa Leal é única tricampeã no SLS Super Crown

Rayssa Leal conquistou o Super Crown de 2024, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A final foi bem disputada entre as japonesas, mas ao final, a disputa de título ficou entre a australiana Chloe Covell e a brasileira. No entanto, a nossa fadinha, após receber 9,1, levou o título. Esta é a primeira vez que uma skatista garante três títulos na competição.