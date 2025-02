Luka Doncic parece cada vez mais adaptado a nova casa no Los Angeles Lakers. Na vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 111 a 102, na última quinta-feira (27), o armador deu um passe incrível da quadra de defesa para LeBron James converter. A noite brilhante de Doncic terminou em mais um duplo-duplo.

O jogador acumulou 21 pontos, 13 rebotes e cinco assistências no triunfo da franquia de Los Angeles. Ainda no primeiro quarto de partida, Doncic fez um passe da quadra de defesa para LeBron James ampliar a vantagem no placar. Confira a assistência no vídeo abaixo:

O camisa 23, inclusive, também terminou o duelo com um duplo-duplo de 33 pontos, 17 rebotes e seis assistências. Além de Doncic, LeBron foi importante na primeira parcial, onde o time da casa teve o domínio das ações. Na sequência, o Timberwolves até esboçou uma reação, mas não conseguiu tirar o prejuízo no placar.

Como ficam as equipes?

Com o resultado, o Lakers chegou à quarta vitória consecutiva. A equipe do técnico JJ Redick recuperou a quarta posição na Conferência Oeste e soma uma marca de 36-21 até aqui. O próximo duelo será o clássico de Los Angeles, contra o Clippers, na madrugada de sábado (28), a partir das 00h (de Brasília), na Crypto Arena.

Por outro lado, o time de Minneapolis voltou a perder após derrotar o Thunder no começo da semana. A franquia está em oitavo lugar no Oeste com um recorde de 32-28. O próximo desafio é na noite desta quinta-feira (27), diante do Utah Jazz, a partir das 23h30 (de Brasília), em Salt Lake City.

