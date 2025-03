Jeanie Buss, proprietária dos Lakers, falou sobre a troca bombástica que envolveu a chegada de Luka Doncic à franquia e a ida de Anthony Davis para o Dallas Mavericks. Em participação do The Rich Eisen Show, Buss elogiou o pivô e afirmou que não pensava em trocá-lo.

- Quando surgiu a oportunidade, não queríamos mover Anthony Davis. Ele era nosso jogador sólido, então tivemos que desistir de muito para conseguir Luka - disse a mandatária da franquia.

O discurso vai de encontro a informação de Shams Charania, que afirmou que o Lakers 'jamais havia oferecido Davis em uma proposta de troca' até o negócio com Luka Doncic.

Negociações do Lakers começaram um mês antes

Segundo Ramona Shelburne e Tim MacMahon, da “ESPN”, as negociações entre as franquias começaram um mês antes de se concretizar. No dia 7 de janeiro, o GM do Lakers, Rob Pelinka, teve um encontro com Nico Harrison, GM do Mavs, em uma cafeteria em Dallas. O pedido para a reunião partiu de Harisson.

Já de acordo com o Bleacher Report, a ideia original dos Lakers era fazer Anthony Davis o sucessor de LeBron James como 'o cara' da franquia. Apesar disso, o pivô teve algumas lesões e não obteve êxito em levar a equipe para as finais da NBA novamente. Isso colocou algumas questões sobre o plano continuar viável. Cabe lembrar, no entanto, que o título em 2020 teve boa participação de Davis.

No final, a franquia adquiriu um jogador seis anos mais jovem que AD e sem abrir mão de outros ativos e escolhas de draft futuras. Em um consenso geral, os Lakers saíram vencedores na troca com os Mavericks.