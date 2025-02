Pivô sofre lesão no joelho e vai desfalcar o New York Knicks por várias semanas

O New York Knicks terá o desfalque do pivô Ariel Hukporti por cerca de um mês e meio. O jogador teve uma lesão no joelho esquerdo. A informação é do repórter Shams Charania, da ESPN, divulgada na última quinta-feira (27).

continua após a publicidade

➡️ Ingressos para jogo da Seleção Brasileira contra time da WNBA esgotam em menos de uma hora

O problema ocorreu no terceiro quarto do duelo frente ao Philadelphia 76ers, na quarta-feira (26). Hukporti tentou brigar por um rebote, mas levou a pior e retornou mancando. O jogador não teve condições de prosseguir em quadra. Primeiros exames indicaram a possibilidade uma entorse, mas o diagnóstico final foi de um rompimento no menisco do joelho. O prazo de recuperação é de quatro a seis semanas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo, inclusive, marcou a estreia do pivô como titular na NBA. Hukporti era o substituto de Karl-Anthony Towns, que também tem uma lesão no joelho. O jovem de 22 anos terminou a partida com oito pontos e um toco. Na atual temporada, acumula média de 1,9 pontos e 2,0 rebotes em 8,7 minutos por noite nas 25 partidas em que atuou.

continua após a publicidade

Ariel Hukporti, do New York Knicks, em ação contra o Philadelphia 76ers (Foto: Al Bello/AFP)

Técnico tem problemas para próximos jogos do New York Knicks.

O técnico Tom Thibodeau tem problemas para a sequência do New York Knicks na temporada regular da NBA. Sem Towns e Hukporti, o comandante deve escalar Precious Achiuwa como pivô para a partida frente ao Memphis Grizzlies, nesta sexta-feira (28), a partir das 22 (de Brasília), no Tennessee.

O New York Knicks busca continuar o caminho das vitórias. A equipe está em terceiro lugar na Conferência Leste da NBA, com 38 vitórias e 20 derrotas.