ESPN se antecipa e toma atitude devido à popularidade de João Fonseca

Considerado o maior nome do tênis brasileiro na atualidade, João Fonseca já impacta a modalidade dentro e fora das quadras. O sucesso recente do atleta de 18 anos atraiu olhares para o esporte no Brasil e influenciou um movimento comercial de uma das maiores emissoras do país. A ESPN se antecipou, venceu a concorrência e renovou os direitos de transmissão dos torneios da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

A liga reúne os principais campeonatos ao redor do mundo, disputados pelos grandes nomes do tênis como Carlos Alcaraz, Jannick Sinner e Novak Djokovic. No Brasil, o nome que chama a audiência é o de João Fonseca.

A ESPN assinou contrato para transmitir os jogos até 2029 de forma exclusiva. A informação é do jornalista Gabriel Vaquer. Além da exibição nos canais na TV fechada, a emissora também tem os direitos de mostrar os jogos da ATP no streaming Disney+, que reúne os canais esportivos junto com as programações de entretenimento do grupo.

Anteriormente, a emissora havia negociado de forma exclusiva em 2020. Os jogos da ATP são comercializados com as empresas no formato de pacote, que inclui jogos de diversas categorias da liga, como ATP 250, 500 e 1000.

Aumento de audiência e rivalidade com a Globo

Segundo o jornalista, a Rede Globo havia consultado a ATP para entender de forma a venda do pacote poderia acontecer, mas a ESPN já havia iniciado as tratativas para uma renovação, que foi confirmada segundo o repórter.

Uma das grandes amostras do poder de audiência criado por João Fonseca foi o Australian Open. A exibição do campeonato na emissora gerou um aumento de 433% de audiência no mês de janeiro quando o brasileiro eliminou o russo Andre Rublev, número 9 do mundo na época, na estreia da competição.

Há uma previsão de mais de 100 eventos da ATP e WTA, que é o circuito feminino da liga, durante o período do novo contrato com a emissora, além dos quatro torneios de Grand Slam, que são os maiores a nível mundial na modalidade.