Estrela americana elogia novo amigo João Fonseca. Veja vídeos

Não é novidade para quem acompanha o circuito mundial que João Fonseca vem colecionando fãs ao redor do mundo. Pois o brasileiro, 60º do mundo aos 18 anos, também vem fazendo amigos no circuito. Um deles é a estrela americana Ben Shelton, de 22 anos, 14º do mundo e dono de dois títulos de ATP. Em entrevista à ESPN, o tenista nascido em Atlanta falou da relação com o carioca natural de Ipanema, com quem chegou a treinar há duas semanas, no Masters 1000 de Indian Wells:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Sim, acho que temos uma boa relação, estamos virando amigos e é bem legal acompanhar a trajetória dele e tudo que ele tem conseguido fazer no esporte até agora. Ele, obviamente, já é uma grande estrela, principalmente no Brasil. É um bom garoto, gosto muito dele. Estávamos brincando que é muito engraçado termos os mesmo patrocinadores, a On e a Rolex. Temos muito em comum no momento - elogiou o terceiro melhor americano da atualidade, atrás apenas de Taylor Fritz (4º) e Tommy Paul (13º).

Ben Shelton

João Fonseca estreia nesta quinta em Miami



Tanto Ben Shelton quanto João Fonseca jogam, nesta semana, o Masters 1000 de Miami. Enquanto o anfitrião se prepara para a terceira participação no torneio na Flórida e tem como melhor resultado a segunda rodada, ano passado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira disputa o torneio pela primeira vez.

continua após a publicidade

Em Indian Wells, no primeiro Masters 1000 da temporada, o brasileiro e o americano foram eliminados pelo mesmo adversário, o campeão britânico Jack Draper. João Fonseca parou na segunda rodada, e seu novo amigo no circuito chegou às quartas de final.

João Fonseca e Ben Shelton, em evento de um de seus patrocinadores, se divertiram em um vídeo sobre a música escolhida pelo brasileiro para entrar em quadra. Confira abaixo:

continua após a publicidade