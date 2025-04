Depois de um curto período de férias após o Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, onde alcançou a terceira rodada, João Fonseca já voltou aos treinos no Rio de Janeiro. O foco do número 1 do Brasil e 59º do mundo é a temporada europeia no saibro e seu retorno será no Masters 100 de Madrid, que começa no próximo dia 23.

Depois de Madrid, João Fonseca joga em Roma

O carioca iniciou sua inter-temporada na capital carioca no Itanhangá Golf Club junto com o técnico Guilherme Teixeira e seu staff, da Yes Tennis. Depois do torneio na capital espanhola, João Fonseca jogará, pela primeira vez, o Masters 1000 de Roma, na Itália, e Roland Garros. Ainda não se sabe se irá competir na semana anterior ao Grand Slam que terá o ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha.

Fonseca, 59º do mundo e de 18 anos, deve ter a companhia do goiano Luis Guto Miguel, de 16 anos, para os treinamentos a partir da próxima semana.

O brasileiro soma, neste ano, apenas em ATP's, Masters 1000 e Grand Slams, nove vitórias em 14 partidas. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira soma, além do título em Buenos Aires, os Challengers de Camberra, em janeiro, na Austrália, em Phoenix, em março.

- Tudo é uma experiência, acho que estou no caminho certo, fiz uma boa gira, três semanas muito boas, Indian Wells, Phoenix e Miami. Saldo muito positivo, tenho feito bom ano, me sentindo bem em quadra, bem fisicamente e mentalmente - disse o carioca de 18 anos, após a derrota para o australiano Alex De Minaur, 11º do mundo, em Miami.

No vídeo abaixo, a primeira vitória do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em Masters 1000, na estreia em 2024, em Madri, contra o americano Alex Michelsen (70º):