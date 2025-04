Foi definido, nesta segunda-feira (7), o adversário de estreia de Novak Djokovic no Masters 1000 de Monte Carlo. Possivelmente na quarta-feira, o número 5 do mundo e ex-líder do ranking terá pela frente o chileno Alejandro Tabilo (de 27 anos e 32º).

Nesta segunda, o tenista sul-americano desbancou o campeão de 2014, o suíço Stan Wawrinka, por 1/6, 7/5 e 7/5.

Tabilo venceu Djokovic em 2024

O triunfo contra o ex-número 3 do mundo interrompeu uma sequência de oito derrotas de Tabilo no saibro. O número 1 do Chile não vencia uma partida nesse piso desde maio de 2024, quando chegou às semifinais em Roma, em seu maior feito em 14 participações em Masters 1000 até hoje.

Ex-número 19 do mundo em 2024, seu mehor ranking, Tabilo tem dois títulos no currículo, ambos ano passado: em Mallorca, na grama, e em Auckland, na quadra rápida.

Aliás, foi no torneio italiano, na temporada passada, que Tabilo e Djokovic se enfrentaram pela única vez na carreira, com triunfo do chileno, por 6/2 e 6/3, na segunda rodada.

Bicampeão em Monte Carlo (2013 e 2015), o tenista sérvio, aos 37 anos, vai em busca do aguardado 100º título na carreira. Semana passada, Djokovic perdeu a final do Masters 1000 de Miami para o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos e então 54 do mundo.

- Não há dúvidas de que ficou mais difícil ao longo da minha carreira, mas meu desempenho em Miami, quando jogo assim, me dá mais inspiração para continuar. Me sinto ótimo na quadra quando bato bem na bola e ganho partidas. Obviamente, quando você começa a perder, rapidamente tem mais perguntas e vozes internas que o fazem duvidar se deve continuar - revelou o sérvio, que, neste domingo, treinou em Monte Carlo com o espanhol Carlos Alcaraz.



O sérvio soma 39 vitórias em 44 partidas em Monte Carlo. O último triunfo foi contra o australiano Alex De Minaur, nas quartas de final do ano passado (vídeo abaixo). Na rodada seguinte, Djokovic perdeu para o vice-campeão, o norueguês Casper Ruud. Na ocasião, ele se tornou, aos 36 anos, o mais velho semifinalista do torneio.