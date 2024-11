Quem é Jake Paul, adversário de Mike Tyson?

Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam nesta sexta-feira (15), no AT&T Stadium, no Texas, a partir das 22h (Horário de Brasília). O evento começa a partir das 19h30 (de Brasília), com transmissão da Netflix. Os amantes de boxe estão ansiosos para este momento, já que é um evento bastante aguardado por todos.

continua após a publicidade

No entanto, os fãs mais antigos do boxe não conhecem o jovem Jake Paul. Aos 27 anos, o influenciador tem se mostrado um talento do boxe nas lutas que fez. Aproveitando o momento, o Lance! te apresenta Jake Joseph Paul.

➡️ Mike Tyson x Jake Paul: inteligência artificial aponta resultado da luta

➡️ Mike Tyson x Jake Paul: Anderson Silva crava vencedor da luta

Quem é Jake Paul?

Jake Paul durante a pesagem oficial da luta (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Jake Paul nasceu em Cleveland, nos Estados Unidos. O estadunidense começou a ganhar fama após gravar vídeos para o YouTube com seu irmão, Logan. Atualmente, o canal soma cerca de 21 milhões de inscritos. O vídeo mais popular dele é o clipe da música “It's Everyday Bro”, com mais de 300 milhões de visualizações. Seus números nas redes sociais também chamam muita atenção. Tem cerca de 76 milhões de seguidores somando todas as plataformas na qual marca presença.

continua após a publicidade

O influenciador também chegou a fazer algumas aparições na televisão, como o programa da Disney, chamado de “Bizaardvark”. Devido às acusações de fazer festas barulhentas e brincadeiras perigosas, em 2017, ele deixou o programa infantil. Os vizinhos chegaram a ameaçar um abaixo assinado para expulsar Jake Paul de sua casa.

▶️ Adversário de Mike Tyson, Jake Paul namora atleta seis vezes campeã mundial

Carreira no boxe

Em 2018, Jake Paul começou a participar de desafios em ringues de boxe. Três anos depois, começou a enfrentar atletas do MMA, como o ex-campeão meio-médio do UFC Tyron Woodley. No ano de 2022, o estadunidense chamou atenção ao enfrentar Anderson Silva, já que na ocasião, derrotou o brasileiro em decisão unânime do júri.

continua após a publicidade

No seu cartel, Jake tem 11 lutas no boxe como profissional, com 10 vitórias e uma derrota. Em seu último combate, venceu o lutador de boxe e MMA Mike Perry, em 20 de julho deste ano. Esta única derrota aconteceu para o ator e lutador de boxe Tommy Fury, em 26 de fevereiro de 2023, por decisão dividida da arbitragem.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A luta contra Mike Tyson terá oito rounds de dois minutos. Uma luta profissional, geralmente, tem duração de três minutos, mas a redução foi solicitada pela lenda do boxe para tornar o combate mais ativo.