FIA aceita pedido da Red Bull para superlicença a piloto de 17 anos

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aceitou o pedido da Red Bull e concedeu a superlicença a Arvid Lindblad aos 17 anos. Antes mesmo de GP do Canadá, a decisão foi tomada após análise durante reunião do Conselho Mundial de Automobilismo nesta terça-feira (10), em Macau.

Trata-se de uma exceção, já que o regulamento determina que o piloto precisa ter no mínimo 18 anos para receber o passe. No caso de Lindblad, que já possui os 40 pontos exigidos, a maioridade só chegará em 8 de agosto, após o GP da Hungria, 14ª etapa do calendário.

— A FIA recebeu um pedido para conceder a superlicença a Arvid Lindblad antes de seu 18º aniversário. Depois de considerar as informações apresentadas em apoio a esse pedido, o Conselho Mundial concluiu que o piloto recentemente demonstrou de forma consistente capacidade e maturidade excepcionais em competições de fórmula em monopostos e, portanto, aprovou o pedido — diz o texto emitido pela federação.

Pedido especial da Red Bull

A solicitação da Red Bull foi feita no início do ano e confirmada pelo consultor Helmut Marko. Não havia, contudo, pressa para análise, só que a situação mudou de figura por conta do risco de suspensão de Max Verstappen. O holandês chegou no GP da Espanha a 11 pontos na carteira de um limite de 12 que forçam o piloto a ficar fora de uma corrida.

O tetracampeão mundial terá de passar pelos GPs do Canadá e da Áustria ileso até que os primeiros 2 tentos expirem. E caso isso aconteça, vai precisar se comportar até o México, em outubro, para não correr novamente risco de suspensão.

Ainda que tenha como reserva imediato Ayumu Iwasa, os taurinos decidiram ampliar o leque de opções, caso Verstappen realmente seja banido de um GP. Uma das opções mais viáveis seria dar a oportunidade a Isack Hadjar, que vem se destacando na Racing Bulls tanto em classificações quanto em corridas — em alguns fins de semana, até melhores que Yuki Tsunoda.

Subir Hadjar, portanto, deixaria um assento livre no time B, e é aí que a Red Bull pode acelerar a adaptação de Lindblad à Fórmula 1. Mas ainda que não precise suprir a ausência de Verstappen, o passe já o libera para estar em treinos livres nas próximas etapas.

Ano passado, uma cláusula extra foi adicionada ao Código Esportivo Internacional, permitindo que pilotos de 17 anos obtivessem a liberação caso demonstrassem talento excepcional. A medida, aliás, passou a ser informalmente conhecida como ‘brecha Antonelli’, já que foi criada para facilitar a preparação do prodígio da Mercedes. Apesar disso, sua chegada à F1 só aconteceu mesmo quando ele, de fato, completou 18 anos.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.

