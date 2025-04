Quanto João Fonseca faturou em prêmio no Madrid Open?

João Fonseca encerrou no sábado (26) sua participação no Madrid Open 2025. O jovem brasileiro foi derrotado pelo americano Tommy Paul, 12º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0 na segunda rodada do torneio.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Apesar da eliminação precoce, Fonseca deixou a capital espanhola com mais motivos para sorrir. Pelo desempenho no Masters 1000 de Madrid, ele faturou € 30.895 — o equivalente a aproximadamente R$ 200 mil na cotação atual.

💰 Premiação reforça boa temporada de Fonseca

Com o valor recebido em Madrid, João Fonseca já ultrapassa a marca de R$ 2,5 milhões em premiações no ano de 2025. Antes do torneio espanhol, o brasileiro havia arrecadado US$ 406 mil (cerca de R$ 2,3 milhões) com conquistas e participações em outras competições — como o título do ATP 250 de Buenos Aires.

continua após a publicidade

📌 Resumo dos ganhos de João Fonseca:

🏆 Campeão do ATP 250 de Buenos Aires

🎾 Participações no ATP 500 do Rio e no Masters 1000 de Miami

💸 Agora, mais R$ 200 mil no Masters 1000 de Madrid

O bom desempenho financeiro é reflexo do crescimento esportivo: Fonseca aparece atualmente na 65ª posição do ranking da ATP, consolidando sua ascensão no circuito profissional.

🎾Próximos desafios no saibro

Sem tempo para descanso, João já tem novo compromisso agendado. Ele disputará o Challenger 175 de Estoril, em Portugal, torneio que acontece nesta semana. Depois, o brasileiro viaja para a Itália para participar do Masters 1000 de Roma, e encerra o mês de maio com o Grand Slam de Roland Garros, um dos maiores eventos do tênis mundial.



Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.

continua após a publicidade