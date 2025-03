Rebeca Andrade fez história ao se tornar a maior medalhista do Brasil na história das Olimpíadas. Com seis pódios em jogos olímpicos, a ginasta se consolidou como uma das maiores atletas do país. Além da precisão nos aparelhos da modalidade, a atleta também chama a atenção dos telespectadores por parecer ser um pouco mais alta que as outras ginastas da equipe Brasil. Mas afinal, qual é a altura de Rebeca Andrade?

Com 1,55m, Rebeca Andrade tem a maior altura dentre as ginastas da equipe brasileira medalhista em Paris. Flavinha é a atleta mais baixa da equipe, com 1,42m. Lorrane Oliveira (1,53m), Júlia Soares (1,53m) e Jade Barbosa (1,51m) completam o time Brasil, que tem média de 1,5m.

Rebeca Andrade tem maior altura dentre as ginastas da equipe brasileira medalhista em Paris (Foto: Lionel Bonaventure/AFP)

Em comparação com Simone Biles, grande rival de Rebeca na modalidade, a brasileira se destaca com 13cm a mais de altura.

Por que ginastas costumam ser baixas?

Atletas de ginástica artística, especialmente as mulheres, tendem a ser mais baixas devido a uma combinação de fatores biomecânicos, seleção natural no esporte e desenvolvimento físico.

Pessoas mais baixas têm um centro de gravidade mais próximo do chão, o que facilita a realização de movimentos acrobáticos, como giros, saltos e equilíbrio em aparelhos como a trave.

Além disso, ginástica artística exige habilidades que favorecem muitas vezes corpos menores e mais leves. Treinadores e programas de formação tendem a identificar e desenvolver talentos com essas características desde cedo, o que reforça a predominância de atletas de baixa estatura no alto nível.