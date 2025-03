O Circuito Internacional de Xangai será palco da segunda corrida da Fórmula 1 de 2025. Gabriel Bortoleto não fez a estreia dos sonhos em Melbourne, na Austrália, e, com isso, não conquistou pontos no campeonato de pilotos. A China pode ser uma oportunidade para o brasileiro reverter o cenário, já que o Brasil já teve bons resultados na prova.

Desde 2004, alguns brasileiros deixaram sua marca no GP da China. O Lance! relembra o retrospecto do Brasil na China.

Resultados do Brasil no GP da China

Rubens Barrichello comemora o primeiro lugar no GP da China de 2004 (Foto: AFP)

Primeiro lugar de Rubens Barrichello

O primeiro GP da China foi disputado em 26 de setembro de 2004. Na classificação, Rubens Barrichello conquistou a pole position com 0s166 de vantagem sobre Kimi Raikkonen e 0s283 à frente de Jenson Button. Michael Schumacher largou na 19ª posição, sua pior desde a estreia na Fórmula 1, em 1991.

Na corrida, Rubinho controlou a prova desde os primeiros metros. O brasileiro fez uma largada perfeita e não deu chances a Raikkonen. Button caiu para quinto, atrás de Fernando Alonso e Felipe Massa.

Barrichello manteve o ritmo impecável e a liderança após três paradas nos boxes. Ao final, o brasileiro recebeu a bandeirada com 1s035 de vantagem sobre Jenson Button, que fez apenas dois pit stops e cruzou a linha de chegada 0s4 atrás de Räikkönen. Schumacher terminou em 12º. Esta foi a última vitória de Barrichello como piloto da Ferrari.

Felipe Massa conquista terceira colocação em 2007

A terceira edição do GP da China, em 2007, teve a presença do Brasil no pódio. Felipe Massa conquistou o terceiro lugar e completou a dobradinha da Ferrari com Kimi Raikkonen, que fez uma corrida espetacular.

Na classificação, Lewis Hamilton, que na época pilotava pela McLaren-Mercedes, fez o melhor tempo (1:35.908) e conquistou a pole em Xangai. No entanto, na corrida, a situação favorável ao inglês se transformou em um caos, chegando a custar-lhe o título de 2007.

Hamilton desgastou excessivamente os pneus intermediários e demorou a entrar nos boxes. Ao tentar retornar à pista, ficou preso na área de escape de uma curva, abandonou a prova e perdeu pontos preciosos.

Enquanto isso, na Ferrari, tudo corria bem. Raikkonen fez uma corrida estratégica e consistente, assumiu a liderança e venceu a prova. Felipe Massa aproveitou o bom momento e conquistou a terceira posição, enquanto Fernando Alonso ficou em segundo.

Veja outros resultados do Brasil no GP da China:

