GP da China de Fórmula 1: conheça o circuito de Xangai

O Circuito Internacional de Xangai será a sede do Grande Prêmio da China de Fórmula 1, a segunda corrida da temporada de 2025 da categoria. Em sua décima oitava edição, a pista chinesa nunca sofreu com alterações no traçado, sendo a mesma desde a estreia em 2004. O autódromo foi projetado por Hermann Tilke.

Com 5,451 km, a pista de Xangai, na costa central da China, foi fundada em 2004, após 18 meses de construção. Com 16 curvas, a pista conta com curvas de raio longo e uma grande reta no terceiro setor, onde acontece a maioria das ultrapassagens.

Confira a volta completa abaixo:

Primeiro setor

A volta começa na reta dos boxes, onde fica a principal arquibancada do autódromo. Na primeira curva, à direita, os pilotos viram mais de 180° para chegar a segunda curva, à esquerda. Logo após, descem em um trecho de aceleração para chegar ao segundo setor.

Na parcial, mesmo sendo uma curva de raio longo, os pilotos arriscam ultrapassagens na primeira curva, após virem embalados na reta principal, com o DRS ativado.

Primeiro setor (em vermelho), do circuito de Xangai (Foto: Reprodução)

Segundo setor

O segundo setor começa no meio da reta que encerrou o primeiro, no fim do trecho uma forte frenagem a direita. Na sequência, duas curvas de esquerda-direita em raio logo, novamente, onde chegam a duas curvas a esquerda, onde fecham a segunda parcial na metade de uma curta reta.

O setor não é local habitual de ultrapassagens, mas serve para aproximação para o carro à frente.

Segundo setor (em azul), do circuito de Xangai (Foto: Reprodução)

Terceiro setor

A terceira parcial começa com uma frenagem a esquerda, que conecta a uma curva de quase a 180º, em reaceleração, para a maior reta do circuito, de 1,1 km, onde os carros chegam a aproximadamente 320 km/h. No fim da reta, uma forte desaceleração para a curva 14, à direita, principal ponto de ultrapassagem da pista.

Logo depois, os carros vão para um pequeno trecho de aceleração, antes da rápida e última curva do circuito, a 16. Assim, encerrando a volta no Autódromo Internacional de Xangai.