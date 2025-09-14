menu hamburguer
Hugo Calderano sobe no ranking após prata no WTT de Macau

Brasileiro foi derrotado na final para o chinês Wang Chuqin

Hugo Calderano na vitória na estreia do WTT de Macau (Divulgação/WTT)
imagem cameraHugo Calderano na vitória na estreia do WTT de Macau (Divulgação/WTT)
Neste domingo (14), Hugo Calderano se consagrou vice-campeão do WTT Champions de Macau, após perder a final para o chinês Wang Chuqin por 4 sets a 0, com as parciais de 9/11, 7/11, 9/11 e 4/11. Com o resultado, o ranking mundial será atualizado.

Chuqin, com o título do WTT de Macau, acumulou 1000 pontos, enquanto Calderano, vice, somou 700.

Calderano sobe no ranking

Com a chegada à final, Hugo Calderano já estava com o terceiro lugar do ranking garantido, subindo uma posição. Isso se deve ao fato de Tomokazu Harimoto, atual número três do mundo, ter 6000 pontos. Calderano, com o vice, acumula 700 pontos e chega a 6400, ultrapassando o japonês, que foi eliminado na primeira rodada do WTT de Macau.

O atual primeiro colocado do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) é o chinês Lin Shindong, com 9850 pontos. O segundo é Wang Chuqin, que venceu Calderano, com 8925 de somatório.

Hugo Calderano em ação no WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)
Hugo Calderano em ação no WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)

Como foi a decisão do WTT de Macau?

Após atraso devido ao jogo da final feminina, Hugo Calderano iniciou a partida com o serviço. Até o meio do set, Calderano foi capaz de equilibrar a parcial com Wang Chuqin, número 2 do ranking mundial. No entanto, o chinês conseguiu abrir vantagem no final e chegou ao 10 a 8. Calderano, em uma linda jogada, salvou o primeiro set point, mas a parcial terminou em 11 a 9 para o adversário.

No segundo set, Chuqin estabeleceu seu ritmo de jogo, abriu 4 a 1 e se manteve a frente no placar até o fim da parcial, que acabou em 11 a 7.

O terceiro set começou com erros de Calderano. O brasileiro falhou no saque e atacou na rede, dando dois pontos de graça para o adversário. Porém, o chinês não desempenhou tão bem no meio do set, enquanto o brasileiro crescia no jogo e se adaptava ao nível da partida. Com isso, Calderano recuperou a desvantagem do início da parcial e chegou a abrir 7 a 5, fazendo Chuqin se movimentar. No entanto, o esforço não foi suficiente e o chinês venceu por 11 a 9.

Na quarta parcial, o chinês deslanchou e ganhou por 11 a 4, com muitos erros do brasileiro. Com o resultado, Wang Chuqin se sagrou campeão do WTT Champions de Macau 2025 e Hugo Calderano ficou com a prata.

