A semana de abertura da NBA continua nesta sexta-feira (25). Vários jogos marcam a principal liga de basquete do mundo, com destaque para o duelo entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, dois grandes favoritos na Conferência Oeste. O jogo, que começa às 23h (de Brasília), terá transmissão do NBA League Pass e da ESPN.

O Lakers começou a temporada regular com vitória sobre o Minnesota Timberwolves. Já o Suns, largou muito bem ao bater o Los Angeles Clippers.

Confira os jogos da NBA desta sexta-feira (25)

20h – Brooklyn Nets vs Orlando Magic – Transmissão: NBA League Pass 20h – Philadelphia 76ers vs Toronto Raptors – Transmissão: NBA League Pass 20h – Charlotte Hornets vs Atlanta Hawks – Transmissão: NBA League Pass 20h30 – Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers – Transmissão: NBA League Pass 20h30 – Indiana Pacers vs New York Knicks – Transmissão: ESPN 2 e Disney+ 21h – Memphis Grizzlies vs Houston Rockets – Transmissão: NBA League Pass 21h – Chicago Bulls vs Milwaukee Bucks – Transmissão: NBA League Pass 22h – Golden State Warriors vs Utah Jazz – Transmissão: NBA League Pass 23h – Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers – Transmissão: ESPN 2 e Disney+ 23h – New Orleans Pelicans vs Portland Trail Blazers – Transmissão: NBA League Pass

*Todos os jogos no horário de Brasília

Golden State Warriors de Steph Curry também joga hoje na NBA (Foto: Alika Jenner / AFP)

