Curry vê coadjuvantes brilharem em estreia de boas notícias para o Warriors na NBA

O Golden State Warriors iniciou a temporada 2024/25 da NBA com uma boa notícia. O grande astro da franquia, Stephen Curry, foi apenas o terceiro maior pontuador na vitória por 139 a 104 diante do Portland Trail Blazers. Após uma edição em que o armador foi um "lobo solitário" à frente de uma equipe inconstante, o torcedor anseia que o ídolo tenha a devida ajuda ao longo do próximo ano.

Stephen Curry anotou 17 pontos, mas contribuiu com dez assistências e nove rebotes no primeiro jogo da temporada. O estreante Buddy Bield foi responsável por 22 pontos, enquanto Andrew Wiggins contribuiu com 20 pontos.

O jogo é importante para mudar a última sensação que a franquia deixou na temporada passada, quando os Warriors foram eliminados pelo Sacramento Kings no play-in da NBA. Na ocasião, Curry liderou a equipe com 22 pontos. Nenhum outro jogador anotou mais de 20 pontos, e o principal coadjuvante do armador, Klay Thompson, terminou a partida zerado.

Após 13 anos na equipe de San Francisco, o ala-armador deixou o Golden State Warriors para acertar com o Dallas Mavericks. O principal substituto é Buddy Hield, que se assemelha a Thompson no estilo de jogo baseado nos arremessos de longa distância. Na estreia, inclusive, já converteu cinco bolas de três em sete tentativas, isso com apenas 15 minutos em quadra.

Na última temporada, Curry teve média de 26.4 pontos por jogo. Na sequência, vieram Klay Thompson (17.9), Jonathan Kuminga (16.1) e Andrew Wiggins (13.2). Já no ano do último título dos Warriors, em 2022, os líderes foram Curry (25.5), Thompson (20.4), Jordan Poole (18.5) e Andrew Wiggins (17.2).

Os números mostram a importância dos coadjuvantes no bom desempenho da equipe. Por isso, o ótimo primeiro jogo de Wiggins é mais um excelente sinal. Depois de brilhar no ano do título, o canadense conviveu com problemas pessoais e perdeu muitos duelos na temporada seguinte. Na última, não conseguiu repetir o bom desempenho de dois anos antes, apesar de ter disputado 74 partidas.

A saída de Klay Thompson não foi reposta com a chegada de grandes estrelas, mas sim com a montagem de um elenco de mais opções. Além de Hield, chegaram Kyle Anderson, De’Anthony Melton e Lindy Waters III. Em uma estreia confortável, o treinador Steve Kerr pôde rodar bastante a equipe, dando uma primeira impressão de um Warriors mais coletivo do que no último ano.

Quando é o próximo jogo do Warriors na NBA?

Utah Jazz x Golden State Warriors

📆 Data: 25 de outubro, às 22h30 (de Brasília)

📍 Local: Delta Center, em Salt Lake City

📺 Onde assistir: NBA League Pass