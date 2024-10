Elenco do Corinthians elege seus jogadores favoritos da NBA; veja

Em disputa no NBB, o Corinthians aproveitou a última segunda-feira (21) para falar da NBA, a principal liga de basquete do mundo. Em um vídeo nas redes sociais, os jogadores do Timão elegeram seus astros favoritos da competição norte-americana. Ao total, dez atletas do elenco participaram da entrevista.

continua após a publicidade

➡️Lanterna da NBA ignora regra, comete erro bizarro e é punido

Dentre os citados, LeBron James, do Los Angeles Lakers, foi o favorito, com quatro escolhas. Anthony Edwards, do Timberwolves; Jimmy Butler, do Heat; Nikola Jokic, do Nuggets; Luka Doncic, do Mavericks; e Tyrese Maxey, do Sixers, foram as outras escolhas. Veja quem votou em quem:

Elinho, Elyjah Clark, Victão e Thornton – LeBron James Lucas Cauê – Anthony Edwards Rafael Munford – Jimmy Butler Du Sommer – Nikola Jokic Jamelão – Luka Doncic Alisson – Tyrese Maxey

Confira o vídeo completo abaixo:

Corinthians em ação no NBB

O time do Parque São Jorge segue a preparação para mais um confronto pela temporada regular do Novo Basquete Brasil. A equipe encara o Flamengo, nesta quinta-feira (24), a partir das 20h (horário de Brasília). O confronto será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Timão vem de vitória no NBB. Na terça-feira (22), a equipe bateu o Botafogo por 73 a 58 e conquistou seu primeiro triunfo na competição. Atualmente, o Corinthians ocupa o décimo lugar na temporada regular com um trunfo e dois reveses em três jogos.

Victão, ala-pivô do Corinthians, em quadra durante jogo contra o São Paulo, pelo NBB (Foto: Beto Miller/Corinthians)

A temporada regular do NBB começou no dia 12 de outubro e conta com a participação de 18 equipes. O formato é o mesmo de 2023/24, com a classificação de 16 times para os playoffs do torneio. A equipe paulista ocupa a 13ª colocação.