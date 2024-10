NBA deve investigar o Philadelphia 76ers por causa de Joel Embiid

A NBA pode abrir uma investigação contra Joel Embiid, astro do Philadelphia 76ers, pela ausência do jogador na estreia da franquia contra o Milwaukee Bucks, na última quarta-feira (23). A informação é do repórter Shams Charania, da “ESPN”.

O pivô ainda deve perder os próximos dois confrontos. De acordo com o próprio Sixers, se trata de uma revisão no joelho esquerdo para verificar se ele tem mesmo condições de atuar.

Apesar disso, é comum que a NBA faça uma investigação em cima de uma franquia toda a vez que um astro fica fora de um jogo transmitido em rede nacional. Isso faz parte da política de participação dos jogadores estabelecida pela liga.

Ainda segundo a franquia, Embiid está em boa evolução e deve se recuperar dentro do prazo estipulado no plano. A ideia é que o pivô volte a treinar com bola ainda nesta semana.

Sharania também aponta que essa rotina deve se tornar algo normal para Embiid. O objetivo é ter o atleta fisicamente saudável em toda a temporada regular da NBA, que vai até abril.

Em 2022/23, o 76ers sofreu sem o pivô, que perdeu boa parte dos jogos por lesão. Embiid, inclusive, não concorreu às premiações da NBA por não ter atingido os 65 jogos necessários.

Joel Embiid assistiu à estreia do 76ers na NBA 2024/25 (Foto: Mitchell Leff / AFP)

Próximo jogo do Sixers de Embiid na NBA

O próximo compromisso do Sixers é nesta sexta-feira (25). A franquia viaja para o Canadá, onde encara o Toronto Raptors, a partir das 20h (horário de Brasília), na Scotiabank Arena, em Toronto. Já no domingo (27), encara o Indiana Pacers, também longe de seus domínios.