Preso nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia, Brasil garante bronze

O sonho da torcida brasileira era chegar a uma final 100% brasileira no Mundial de Vôlei de Praia 2025. No entanto, a meta não foi alcançada, já que Thâmela/Vic, dupla número 1 do mundo, e Carol/Rebecca, vice-líder do ranking, não passaram das semifinais, apesar de campanhas invictas até então. A notícia boa é o que o bronze verde-amarelo está garantido e será decidido na madrugada deste domingo (23).

Além de Thâmela/Vic e Carol/Rebecca, outras duas duplas brasileiras representaram o Brasil no naipe feminino. Vitória e Hegê, ascendentes no cenário internacional, caíram ainda na fase de grupos. Já Duda e Ana Patrícia, as atuais campeãs olímpicas, chegaram às oitavas de final, mas, cerca de 20 minutos antes da partida, optaram pelo WO. Segundo nota oficial da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a decisão se deu por questões físicas, não detalhadas no comunicado.

Duplas brasileiras caem na semifinal

A primeira dupla brasileira a entrar em ação pela semifinal do Mundial foi Thâmela e Vic, na madrugada deste sábado (22). As brasileiras foram dominadas o jogo todo e superadas por Tina e Anastasija, da Letônia, por 2 sets a 0 (21/10 e 21/16). Já pela manhã, foi a vez de Carol e Rebecca. A parceria começou bem, mas levou a virada das americanas Nuss e Brasher, com as parciais de 21/19, 22/24 e 6/15.

Carol e Rebecca disputam o bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

Desempenho do Brasil na categoria masculina do Mundial de Vôlei de Praia

A categoria masculina contou com três duplas representantes do Brasil na briga pelo troféu. A que chegou mais longe foi Evandro/Arthur Lanci, eliminados nas quartas de final. Os brasileiros foram superados por Åhman e Hellvig, os mesmos suecos que os venceram nas Olimpíadas de Paris 2024, também na mesma fase.

George e Saymon, dupla que se juntou no final de 2024, se despediram da competição logo no primeiro jogo do mata-mata, na Fase de 32. Já André e Renato foram eliminados nas oitavas de final.

