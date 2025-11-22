Thâmela e Vic ficam fora da final do Mundial de Vôlei de Praia

A dupla brasileira Thâmela e Victoria, primeira colocada no ranking, foi eliminada na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, na Austrália. Elas foram superadas pela dupla letã de Tina e Anastasija por 2 a 0 (21/10 e 21/16). As brasileiras vão à disputa da medalha de bronze, na madrugada de domingo para segunda-feira.

O primeiro set do jogo foi dominado pela dupla da Letônia. Elas abriram boa vantagem no decorrer do set e as brasileiras sofreram para não ficarem com grande desvantagem. O set foi encerrado em 21 a 10 pela dupla letã, com 11 pontos de vantagem.

No segundo set, as brasileiras começaram a reagir, se aproveitando também dos erros da equipe letã. Ainda assim, as brasileiras ficaram abaixo na partida. A parcial foi encerrada em 21/16 para as letãs, deixando as brasileiras na disputa do bronze.

Thâmela e Vic no Mundial de Vôlei de Praia. Elas caíram na semifinal da competição (Foto: Volleyball World)

Carol e Rebeca representam o Brasil na semifinal. Se avançarem, enfrentam Tina e Anastasija na final, se caírem, a disputa pelo bronze fica entre duplas brasileiras. Elas entram em quadra logo mais, às 6h30.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece a cada dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.