Carol e Rebecca lutam, mas não avançam à final do Mundial de Vôlei de Praia

Uma pena para a torcida brasileira na manhã deste sábado (22)! Carol e Rebecca foram derrotadas na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia para as norte-americanas Nuss e Brasher. As brasileiras venceram o primeiro set por 21/19, com uma ótima atuação, mas perderam as parciais seguintes, que terminaram em 22/24 e 6/15. Assim, o sonho da dupla de brigar pelo ouro da competição ficou pelo caminho.

Como foi o jogo?

Carol e Rebecca tiveram uma atuação segura no primeiro set. Carol brilhou em ataques, incluindo alguns de segunda, e nos bloqueios. Já Rebecca foi essencial no fundo de quadra e nos saques, demonstrando um alto nível da dupla brasileira. Do outro lado, Nuss e Brasher tinham dificuldades para colocar a bola no chão e para ler as finalizações adversárias, inteligentes e certeiras. Nesse cenário, a dupla brasileira venceu a primeira parcial por 21 a 19, após as americanas salvarem dois match points.

Carol e Rebecca na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Embaladas pela atuação no primeiro set, era esperado que Carol e Rebecca repetissem o alto ritmo na segunda parcial. Porém, não foi o que aconteceu. As brasileiras tiveram um "apagão" e logo viram Nuss e Brasher abrirem 4 a 0 e aumentarem a vantagem cada vez mais. As americanas chegaram a colocar 20 a 14 no placar. No entanto, Carol e Rebecca voltaram para o jogo, reagiram de maneira heroica e chegaram ao empate no 20º ponto. A partir daí, a parcial foi decidida nos detalhes, em um 24 a 22 para os Estados Unidos, após ataque de Rebecca para fora, deixando tudo igual no confronto.

Assim como no segundo set, as brasileiras começaram mal o terceiro. Elas logo viram Nuss e Brasher abrirem um 4 a 0. Constantes nas ações, as americanas foram ampliando a vantagem, enquanto Carol e Rebecca pecavam em bolas simples e não conseguiam converter as finalizações em pontos. Assim, as americanas, confortáveis no tie break, venceram a terceira parcial por 15 a 6, fechando o jogo em 2 sets a 1 e garantindo vaga na decisão do Mundial de Vôlei de Praia.

Briga 100% brasileira pelo terceiro lugar do Mundial de Vôlei de Praia

Na disputa pelo bronze, Carol e Rebecca terão pela frente Thâmela e Vic, em um confronto 100% brasileiro, que poderia ter sido a final da competição. Mais cedo, a dupla foi eliminada por Tina e Anastasija, da Letônia. A partida que decide o terceiro lugar acontece às 2h30 (de Brasília) da madrugada deste domingo (23).