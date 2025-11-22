Neste sábado (22), para pesar da torcida brasileira, Carol/Rebecca foram derrotadas pelas americanas Nuss/Brasher em jogo que valia vaga na grande final do Mundial de Vôlei de Praia 2025. Em Adelaide, na Austrália, as representantes brasileiras perderam por 2 sets a 1, de virada, nas parciais 21/19, 22/24 e 6/15.

Na disputa pelo bronze, Carol e Rebecca enfrentam Thâmela e Vic, em um confronto 100% brasileiro. A parceria foi derrotada na semifinal por Tina e Anastasija, da Letônia, por 2 sets a 1 (21/10 e 21/16).

Como está sendo o jogo?

FIM DO TERCEIRO SET: BRA 6 X 15 EUA

Rebecca fica na rede, e os Estados Unidos vencem a parcial por 15 a 6, fechando o jogo em 2 sets a 1. Que pena para o Brasil!

Match point para os EUA

Rebecca ataca para fora mais uma vez

Bloqueio de Brasher na Carol

Erro de saque da Rebecca. Brasil perde por 11 a 5

Ace da Brasher... Situação do Brasil é complicada

Mais um ponto para os Estados Unidos. 9 a 4

Ataque para fora da Rebecca. As americanas têm 8 a 4

Ace da Rebecca!!! Vamos!

Ponto da Rebecca, e a diferença cai para dois pontos

As americanas abrem 4 a 1

Brasileiras têm dificuldade no passe

O primeiro ponto do tie break é americano

🟢 Bola no ar para o set decisivo!

SEGUNDO SET: BRA 22 X 24 EUA

Rebecca ataca para fora. Que pena! Os EUA vencem por 24 a 22 e empatam o confronto

Nuss leva os EUA novamente ao set point

Rebecca salva mais um set point

Brasher ataca para baixo

Rebecca no cut! Tudo igual novamente! Vamos, Brasil!

Americanas pontuam no ataque. 21 a 20

Bloqueio da Carol! 20 a 20! Atuação heroica!!!!

Carol de segunda mais uma vez!!!!

Carol pontua de segunda! Vamos!!!

As brasileiras salvam os três primeiros

Nuss e Brasher têm o set point no 20 a 14

Rebecca pontua no ataque! 18 a 14

Mais um erro de saque da Rebecca

Cut de Carol na diagonal curta. 17 a 13 para os EUA

Erro de saque da Rebecca

Inteligente, Rebecca garante o décima ponto do Brasil, contra 15 dos EUA

Carol vira mais uma de segunda. As brasileiras perdem por 13 a 9

Carol para baixo! 12 a 8

Rebecca ataca para fora

Brasileiras buscam bolas difíceis, mas o ponto é americano. 11 a 7

Ace da Carol!!! Brasil diminui a diferença para dois pontos, no 9 a 7

Rebecca defende lindamente e finaliza a jogada! Bonito ponto!

Mais um lobby da Rebecca por cima do bloqueio! 9 a 5 para os EUA

Na habilidade, Rebecca marca o quarto ponto do Brasil! 7 a 4

Ace da Carol!!!

Carol na diagonal longa! 6 a 2 para os EUA

Brasil marca o primeiro ponto na segunda parcial

Carol toca na rede, e os Estados Unidos abrem 4 a 0. O Brasil para o jogo. Vamos reagir!

Na diagonal longa, Nuss marca o terceiro ponto americano

As americanas abrem 2 a 0

🟢 Bola em jogo para o segundo set!

PRIMEIRO SET: BRA 21 X 19 EUA

Rebecca fecha o set para o Brasil! 21 a 19! Vamos!!!!

Brasher salva o primeiro, e Nuss, o segundo. Brasil para o jogo

Set point para o Brasil!

Rebecca ataca para fora, e as americanas chegam ao 17ª ponto

Ótima passagem da Carol pelo saque leva o Brasil ao 19 a 15. Vamos!

Brasher se complica no ataque. 18 a 15

Mais um ace da Carol!!! 17 a 15 para as brasileiras!! É isso!

Rebecca coloca no chão, e o Brasil tem 14 a 12

Ace da Rebecca!!!!

Mais um ataque de segunda da Carol! 12 a 11

Nuss e Brasher empatam no 11º ponto

Lobby inteligente da Rebecca. As brasileiras abrem 11 a 8

Carol na diagonal longa! 10 a 8 para o Brasil. Vamos!

Brasher, de segunda, desconta para os EUA

Ataque americano para fora! Brasil abre 8 a 5

Ace da Carol, que brilha nesse início de jogo

Carol ataca de segunda! Brasil tem 6 a 5

Rebecca saca para fora, e a partida está empatada no quarto ponto

Carol de primeira! Agora, 4 a 3

Portas fechadas para Braser! 3 a 1 para o Brasil

Partida começa em ritmo alto, e o primeiro ponto e verde-amarelo

🟢 BOLA NO AR! Começa o jogo. Vamos, Brasil!

Atletas sendo apresentadas. Vamos torcer, Brasil!

Jogadoras em quadra para aquecimento

➡️ Thâmela e Vic ficam fora da final do Mundial de Vôlei de Praia

Mais cedo, Thâmela e Vic foram eliminadas na semifinal da competição para a dupla letã de Tina e Anastasija por 2 a 0 (21/10 e 21/16). Com isso, para tristeza dos brasileiros, teve fim o sonho de uma decisão 100% verde-amarela no Mundial.

O ano de Carol/Rebecca

A dupla disputa o Mundial como a número 2 do mundo, atrás apenas das também brasileiras Thâmela e Vic. Em etapas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial, Carol e Rebecca, este ano, conquistaram um ouro e uma prata como melhores resultados. Ao Lance!, Rebecca fez o balanço da temporada da parceria.

— A gente começou muito bem o ano, oscilou um pouco e agora, nessa reta final, voltamos a ter uma consistência bem legal. Isso é normal pensando no equilíbrio do Circuito Mundial. O nível é muito alto; é claro que vencer sempre é o objetivo, mas estar ali entre os primeiros também é muito importante e acho que estamos conseguindo isso — analisou a cearense.

Carol e Rebecca nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball Word)

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece a cada dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.