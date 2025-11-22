menu hamburguer
Veja lances de Carol/Rebecca x Nuss/Brasher na semi do Mundial de Vôlei de Praia

Brasileiras perderam por 2 sets a 1

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/11/2025
06:17
Atualizado há 2 minutos
Carol e Rebecca nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball Word)
imagem cameraCarol e Rebecca nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball Word)
Neste sábado (22), para pesar da torcida brasileira, Carol/Rebecca foram derrotadas pelas americanas Nuss/Brasher em jogo que valia vaga na grande final do Mundial de Vôlei de Praia 2025. Em Adelaide, na Austrália, as representantes brasileiras perderam por 2 sets a 1, de virada, nas parciais 21/19, 22/24 e 6/15.

Na disputa pelo bronze, Carol e Rebecca enfrentam Thâmela e Vic, em um confronto 100% brasileiro. A parceria foi derrotada na semifinal por Tina e Anastasija, da Letônia, por 2 sets a 1 (21/10 e 21/16).

Como está sendo o jogo?

FIM DO TERCEIRO SET: BRA 6 X 15 EUA

  • Rebecca fica na rede, e os Estados Unidos vencem a parcial por 15 a 6, fechando o jogo em 2 sets a 1. Que pena para o Brasil!
  • Match point para os EUA
  • Rebecca ataca para fora mais uma vez
  1. Bloqueio de Brasher na Carol
  • Erro de saque da Rebecca. Brasil perde por 11 a 5
  • Ace da Brasher... Situação do Brasil é complicada
  • Mais um ponto para os Estados Unidos. 9 a 4
  • Ataque para fora da Rebecca. As americanas têm 8 a 4
  • Ace da Rebecca!!! Vamos!
  • Ponto da Rebecca, e a diferença cai para dois pontos
  • As americanas abrem 4 a 1
  • Brasileiras têm dificuldade no passe
  • O primeiro ponto do tie break é americano

🟢 Bola no ar para o set decisivo!

SEGUNDO SET: BRA 22 X 24 EUA

  • Rebecca ataca para fora. Que pena! Os EUA vencem por 24 a 22 e empatam o confronto
  • Nuss leva os EUA novamente ao set point
  • Rebecca salva mais um set point
  • Brasher ataca para baixo
  • Rebecca no cut! Tudo igual novamente! Vamos, Brasil!
  • Americanas pontuam no ataque. 21 a 20
  1. Bloqueio da Carol! 20 a 20! Atuação heroica!!!!
  1. Carol de segunda mais uma vez!!!!
  1. Carol pontua de segunda! Vamos!!!
  • As brasileiras salvam os três primeiros
  • Nuss e Brasher têm o set point no 20 a 14
  • Rebecca pontua no ataque! 18 a 14
  • Mais um erro de saque da Rebecca
  1. Cut de Carol na diagonal curta. 17 a 13 para os EUA
  • Erro de saque da Rebecca
  • Inteligente, Rebecca garante o décima ponto do Brasil, contra 15 dos EUA
  1. Carol vira mais uma de segunda. As brasileiras perdem por 13 a 9
  1. Carol para baixo! 12 a 8
  • Rebecca ataca para fora
  1. Brasileiras buscam bolas difíceis, mas o ponto é americano. 11 a 7
  1. Ace da Carol!!! Brasil diminui a diferença para dois pontos, no 9 a 7
  • Rebecca defende lindamente e finaliza a jogada! Bonito ponto!
  • Mais um lobby da Rebecca por cima do bloqueio! 9 a 5 para os EUA
  • Na habilidade, Rebecca marca o quarto ponto do Brasil! 7 a 4
  1. Ace da Carol!!!
  1. Carol na diagonal longa! 6 a 2 para os EUA
  • Brasil marca o primeiro ponto na segunda parcial
  1. Carol toca na rede, e os Estados Unidos abrem 4 a 0. O Brasil para o jogo. Vamos reagir!
  • Na diagonal longa, Nuss marca o terceiro ponto americano
  • As americanas abrem 2 a 0

🟢 Bola em jogo para o segundo set!

PRIMEIRO SET: BRA 21 X 19 EUA

  • Rebecca fecha o set para o Brasil! 21 a 19! Vamos!!!!
  • Brasher salva o primeiro, e Nuss, o segundo. Brasil para o jogo
  • Set point para o Brasil!
  • Rebecca ataca para fora, e as americanas chegam ao 17ª ponto
  1. Ótima passagem da Carol pelo saque leva o Brasil ao 19 a 15. Vamos!
  • Brasher se complica no ataque. 18 a 15
  1. Mais um ace da Carol!!! 17 a 15 para as brasileiras!! É isso!
  1. Rebecca coloca no chão, e o Brasil tem 14 a 12
  • Ace da Rebecca!!!!
  1. Mais um ataque de segunda da Carol! 12 a 11
  • Nuss e Brasher empatam no 11º ponto
  • Lobby inteligente da Rebecca. As brasileiras abrem 11 a 8
  1. Carol na diagonal longa! 10 a 8 para o Brasil. Vamos!
  • Brasher, de segunda, desconta para os EUA
  • Ataque americano para fora! Brasil abre 8 a 5
  1. Ace da Carol, que brilha nesse início de jogo
  1. Carol ataca de segunda! Brasil tem 6 a 5
  • Rebecca saca para fora, e a partida está empatada no quarto ponto
  1. Carol de primeira! Agora, 4 a 3
  • Portas fechadas para Braser! 3 a 1 para o Brasil
  • Partida começa em ritmo alto, e o primeiro ponto e verde-amarelo

🟢 BOLA NO AR! Começa o jogo. Vamos, Brasil!

  • Atletas sendo apresentadas. Vamos torcer, Brasil!
  • Jogadoras em quadra para aquecimento

Mais cedo, Thâmela e Vic foram eliminadas na semifinal da competição para a dupla letã de Tina e Anastasija por 2 a 0 (21/10 e 21/16). Com isso, para tristeza dos brasileiros, teve fim o sonho de uma decisão 100% verde-amarela no Mundial.

O ano de Carol/Rebecca

A dupla disputa o Mundial como a número 2 do mundo, atrás apenas das também brasileiras Thâmela e Vic. Em etapas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial, Carol e Rebecca, este ano, conquistaram um ouro e uma prata como melhores resultados. Ao Lance!, Rebecca fez o balanço da temporada da parceria.

— A gente começou muito bem o ano, oscilou um pouco e agora, nessa reta final, voltamos a ter uma consistência bem legal. Isso é normal pensando no equilíbrio do Circuito Mundial. O nível é muito alto; é claro que vencer sempre é o objetivo, mas estar ali entre os primeiros também é muito importante e acho que estamos conseguindo isso — analisou a cearense.




O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece a cada dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

