Veja lances de Carol/Rebecca x Nuss/Brasher na semi do Mundial de Vôlei de Praia
Brasileiras perderam por 2 sets a 1
- Matéria
- Mais Notícias
Neste sábado (22), para pesar da torcida brasileira, Carol/Rebecca foram derrotadas pelas americanas Nuss/Brasher em jogo que valia vaga na grande final do Mundial de Vôlei de Praia 2025. Em Adelaide, na Austrália, as representantes brasileiras perderam por 2 sets a 1, de virada, nas parciais 21/19, 22/24 e 6/15.
Thâmela e Vic ficam fora da final do Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Radar olímpico: Bortoleto e João Fonseca indicados a prêmios e Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Num jogaço, Carol e Rebecca avançam às semis do Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Na disputa pelo bronze, Carol e Rebecca enfrentam Thâmela e Vic, em um confronto 100% brasileiro. A parceria foi derrotada na semifinal por Tina e Anastasija, da Letônia, por 2 sets a 1 (21/10 e 21/16).
Como está sendo o jogo?
FIM DO TERCEIRO SET: BRA 6 X 15 EUA
- Rebecca fica na rede, e os Estados Unidos vencem a parcial por 15 a 6, fechando o jogo em 2 sets a 1. Que pena para o Brasil!
- Match point para os EUA
- Rebecca ataca para fora mais uma vez
- Bloqueio de Brasher na Carol
- Erro de saque da Rebecca. Brasil perde por 11 a 5
- Ace da Brasher... Situação do Brasil é complicada
- Mais um ponto para os Estados Unidos. 9 a 4
- Ataque para fora da Rebecca. As americanas têm 8 a 4
- Ace da Rebecca!!! Vamos!
- Ponto da Rebecca, e a diferença cai para dois pontos
- As americanas abrem 4 a 1
- Brasileiras têm dificuldade no passe
- O primeiro ponto do tie break é americano
🟢 Bola no ar para o set decisivo!
SEGUNDO SET: BRA 22 X 24 EUA
- Rebecca ataca para fora. Que pena! Os EUA vencem por 24 a 22 e empatam o confronto
- Nuss leva os EUA novamente ao set point
- Rebecca salva mais um set point
- Brasher ataca para baixo
- Rebecca no cut! Tudo igual novamente! Vamos, Brasil!
- Americanas pontuam no ataque. 21 a 20
- Bloqueio da Carol! 20 a 20! Atuação heroica!!!!
- Carol de segunda mais uma vez!!!!
- Carol pontua de segunda! Vamos!!!
- As brasileiras salvam os três primeiros
- Nuss e Brasher têm o set point no 20 a 14
- Rebecca pontua no ataque! 18 a 14
- Mais um erro de saque da Rebecca
- Cut de Carol na diagonal curta. 17 a 13 para os EUA
- Erro de saque da Rebecca
- Inteligente, Rebecca garante o décima ponto do Brasil, contra 15 dos EUA
- Carol vira mais uma de segunda. As brasileiras perdem por 13 a 9
- Carol para baixo! 12 a 8
- Rebecca ataca para fora
- Brasileiras buscam bolas difíceis, mas o ponto é americano. 11 a 7
- Ace da Carol!!! Brasil diminui a diferença para dois pontos, no 9 a 7
- Rebecca defende lindamente e finaliza a jogada! Bonito ponto!
- Mais um lobby da Rebecca por cima do bloqueio! 9 a 5 para os EUA
- Na habilidade, Rebecca marca o quarto ponto do Brasil! 7 a 4
- Ace da Carol!!!
- Carol na diagonal longa! 6 a 2 para os EUA
- Brasil marca o primeiro ponto na segunda parcial
- Carol toca na rede, e os Estados Unidos abrem 4 a 0. O Brasil para o jogo. Vamos reagir!
- Na diagonal longa, Nuss marca o terceiro ponto americano
- As americanas abrem 2 a 0
🟢 Bola em jogo para o segundo set!
PRIMEIRO SET: BRA 21 X 19 EUA
- Rebecca fecha o set para o Brasil! 21 a 19! Vamos!!!!
- Brasher salva o primeiro, e Nuss, o segundo. Brasil para o jogo
- Set point para o Brasil!
- Rebecca ataca para fora, e as americanas chegam ao 17ª ponto
- Ótima passagem da Carol pelo saque leva o Brasil ao 19 a 15. Vamos!
- Brasher se complica no ataque. 18 a 15
- Mais um ace da Carol!!! 17 a 15 para as brasileiras!! É isso!
- Rebecca coloca no chão, e o Brasil tem 14 a 12
- Ace da Rebecca!!!!
- Mais um ataque de segunda da Carol! 12 a 11
- Nuss e Brasher empatam no 11º ponto
- Lobby inteligente da Rebecca. As brasileiras abrem 11 a 8
- Carol na diagonal longa! 10 a 8 para o Brasil. Vamos!
- Brasher, de segunda, desconta para os EUA
- Ataque americano para fora! Brasil abre 8 a 5
- Ace da Carol, que brilha nesse início de jogo
- Carol ataca de segunda! Brasil tem 6 a 5
- Rebecca saca para fora, e a partida está empatada no quarto ponto
- Carol de primeira! Agora, 4 a 3
- Portas fechadas para Braser! 3 a 1 para o Brasil
- Partida começa em ritmo alto, e o primeiro ponto e verde-amarelo
🟢 BOLA NO AR! Começa o jogo. Vamos, Brasil!
- Atletas sendo apresentadas. Vamos torcer, Brasil!
- Jogadoras em quadra para aquecimento
➡️ Thâmela e Vic ficam fora da final do Mundial de Vôlei de Praia
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Mais cedo, Thâmela e Vic foram eliminadas na semifinal da competição para a dupla letã de Tina e Anastasija por 2 a 0 (21/10 e 21/16). Com isso, para tristeza dos brasileiros, teve fim o sonho de uma decisão 100% verde-amarela no Mundial.
O ano de Carol/Rebecca
A dupla disputa o Mundial como a número 2 do mundo, atrás apenas das também brasileiras Thâmela e Vic. Em etapas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial, Carol e Rebecca, este ano, conquistaram um ouro e uma prata como melhores resultados. Ao Lance!, Rebecca fez o balanço da temporada da parceria.
— A gente começou muito bem o ano, oscilou um pouco e agora, nessa reta final, voltamos a ter uma consistência bem legal. Isso é normal pensando no equilíbrio do Circuito Mundial. O nível é muito alto; é claro que vencer sempre é o objetivo, mas estar ali entre os primeiros também é muito importante e acho que estamos conseguindo isso — analisou a cearense.
O Mundial de Vôlei de Praia
Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece a cada dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias