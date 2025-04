Presidente da CBFA enaltece impacto da NFL no futebol americano do Brasil

Em 2024, a National Football League (NFL) passou a realizar jogos de futebol americano no Brasil. A estreia foi com Eagles x Packers, na Neo Química Arena. Para 2025, a liga já anunciou mais um jogo, em setembro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Cris Kaji, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), analisou o impacto dos jogos da liga no Brasil.

continua após a publicidade

Prática ainda amadora no Brasil, o futebol americano tem equipes espalhadas pelo país, algumas delas vinculadas ao futebol de bola redonda, como o Corinthians, com o Corinthians Steamrollers. Segundo a presidente da CBFA, a visibilidade que a NFL traz ao esporte no Brasil é ótima para os times locais:

— Para a gente, é muito bacana. Traz uma visibilidade muito grande. A NFL é uma liga muito grande e nós ainda estamos engatinhando no Brasil, por ser um esporte amador. Esses eventos que chamam atenção do público e da mídia trazem visibilidade para o esporte, as pessoas procuram saber o que é o futebol americano e se tem no Brasil.

continua após a publicidade

Cristiane Kajiwara, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano (Foto: Rafael Bello/COB)

Durante o primeiro jogo da NFL no Brasil, a CBFA realizou diversas ações com a liga. No fim de 2024, a liga americana e a confederação brasileira fizeram uma parceria e lançaram o programa NFL Flag no Brasil. O programa busca fomentar o flag football no Brasil, modalidade variante do futebol americano.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— A gente tenta aproveitar essa visibilidade tremenda que vem crescendo demais. No ano passado estivemos nos jogos, fizemos ações com a NFL no pré e pós-jogo. Essa visibilidade alavanca bastante a modalidade no Brasil — destaca Cris Kaji.

continua após a publicidade

Jogos da NFL em expansão no Brasil

Além do jogo em São Paulo, há expectativas para a NFL realizar jogos também no Rio de Janeiro. A revelação foi feita pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, durante um evento na UFRJ. Ainda sem a confirmação, a NFL reafirmou o compromisso com São Paulo. Segundo apurou o Lance!, há negociações em andamento para ser realizada uma partida de NFL no Rio de Janeiro. No entanto, a liga não irá se pronunciar sobre o assunto no momento.

Neo Química areana decorada para o jogo da NFL no Brasil (Foto: Vinícius Alves/ Agência Corinthians)

➡️ Ronnie Coleman celebra crescimento do fisiculturismo no Brasil: ‘Quero vir todo ano’

Independentemente do local do jogo, quem ganha com a liga no país é o esporte brasileiro. Segundo dados do IBOPE Repucom, a base de fãs do futebol americano no Brasil aumentou em 310% desde 2014. Cris Kaji acredita que o aumento no número de fãs também aumenta a procura pela prática do esporte:

— A gente acredita que acaba impulsionando a prática. As pessoas assistem na TV e querem ter a chance de praticar um esporte diferente que pode ser o futebol americano.