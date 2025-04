Os bilionários do esporte: conheça os donos de clubes mais ricos

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira (1º) sua lista anual dos bilionários, destacando os 25 proprietários de times esportivos mais ricos do mundo. O líder do ranking é, mais uma vez, Steve Ballmer, dono do Los Angeles Clippers, que tem um patrimônio estimado em US$ 118 bilhões.



Ballmer, que foi CEO da Microsoft entre 2000 e 2014, viu sua fortuna diminuir em 3% ao longo do ano, mas ainda manteve a liderança entre os donos de times. Sua posição, no entanto, pode ser ameaçada no futuro, já que Bernard Arnault, do império de luxo LVMH, comprou o controle do Paris FC no final de 2024. Se o time garantir a promoção para a Ligue 1, Arnault pode entrar na lista no próximo ano.

🏀 Basquete domina a lista

A NBA continua sendo a liga com mais representantes no ranking, com 11 donos de times, além de dois proprietários de equipes da WNBA. O futebol também aparece em peso, com 12 clubes representados, incluindo times da Europa, da MLS e da Women's Super League.

Outro destaque é a presença crescente de novos bilionários ligados ao futebol europeu. Pela primeira vez, entraram na lista Idan Ofer, do FC Famalicão (Portugal), Anders Holch Povlsen, do FC Midtjylland (Dinamarca), e Nassef Sawiris, coproprietário do Aston Villa (Inglaterra).

💰 Top 10 donos de times mais ricos em 2025

1️⃣ Steve Ballmer (Los Angeles Clippers) - US$ 118 bilhões

2️⃣ Rob Walton e família (Denver Broncos) - US$ 110 bilhões

3️⃣ Miriam Adelson e família (Dallas Mavericks) - US$ 32,1 bilhões

4️⃣ Daniel Gilbert (Cleveland Cavaliers) - US$ 27,8 bilhões

5️⃣ Idan Ofer (FC Famalicão) - US$ 22,5 bilhões

6️⃣ François Pinault e família (Stade Rennais) - US$ 21,7 bilhões

7️⃣ Steve Cohen (New York Mets) - US$ 21,3 bilhões

7️⃣ David Tepper (Carolina Panthers e Charlotte FC) - US$ 21,3 bilhões

9️⃣ Henrique Samueli (Anaheim Ducks) - US$ 19,7 bilhões

🔟 Stephen Ross (Miami Dolphins) - US$ 18,4 bilhões

📈 Crescimento do mercado e aumento de patrimônio

No total, os 25 donos de times mais ricos do mundo somam US$ 607 bilhões em patrimônio, um aumento de 16% em relação a 2024. O maior crescimento absoluto veio de Rob Walton, do Denver Broncos, que viu sua fortuna subir US$ 32,6 bilhões. Em termos percentuais, o destaque é Robert Pera (Memphis Grizzlies), com um crescimento de 145% no ano.

