Brasil se prepara para o flag football: conheça o novo esporte olímpico

O flag football estará no programa de jogos das Olimpíadas de Los Angeles 2028. A modalidade é uma versão do futebol americano com menos contato. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) fala sobre a prática do flag football no Brasil, as expectativas para Los Angeles e sobre o vínculo da CBFA com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O que é o flag football?

O flag football, também conhecido como flag, é uma vertente do futebol americano, sendo uma versão com menos contato, dispensando o uso de equipamentos como capacetes, joelheiras e ombreiras, comuns no futebol da bola oval. No futebol americano, é necessário derrubar o oponente para parar uma jogada. No flag, basta arrancar uma fita (flag) do jogador adversário.

Por ser uma vertente mais segura e barata, já que não precisa de equipamentos de segurança caros, o flag é muito praticado por crianças, mas também tem espaço para adultos e seleções profissionais.

Partida de Flag Football no Brasil (Foto: Facebook/FlagFootballBrasil)

Em 2024, o flag foi incluído no Programa Olímpico de Los Angeles junto com o beisebol, críquete, squash e lacrosse. Os esportes foram propostos pelo comitê organizador das Olimpíadas de 2028 e aceitos em votação no Comitê Olímpico Internacional.

Brasil na modalidade

A Seleção Brasileira de Flag Football tem resultados expressivos em competições internacionais. Em 2021, a seleção feminina alcançou a melhor posição em um mundial de flag, conquistando a quarta posição.

— A seleção feminina já é uma das elites do flag mundial. A gente espera repetir esses feitos para alcançar a classificação para as Olimpíadas de Los Angeles. Ainda não sabemos como será essa classificação ou quantos países irão participar das olimpíadas, mas, neste ano, já temos o Continental das Américas, em novembro, no Panamá. Já estamos nos preparando, com muito mais responsabilidade — declara a presidente que está no seu segundo mandato na CBFA.

O próximo mundial de flag será em 2026 e a seleção já está se preparando para o evento. Em novembro, o Continental das Américas deve definir as seleções classificadas. A novidade para 2025 é que a CBFA contará com recursos do COB para participar dos jogos, serão R$ 14 milhões acumulados até as Olimpíadas de Los Angeles.

Cristiane Kajiwara, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano (Foto: Rafael Bello/COB)

— O COB tem verbas designadas para cada confederação olímpica, são recursos que vêm das Loterias Caixa. Cada uma das cinco novas confederações para o ciclo de Los Angeles vão receber R$ 3,5 milhões por ano durante o ciclo olímpico. Os eventos já estão sendo realizados com os recursos do COB — explica Cris Kaji, que completa:

— Antes, eles precisavam se preocupar não somente com o desempenho em campo, mas também em como arrecadar recursos para estarem presentes nos treinos e competições. Agora, eles não terão mais essa preocupação.

Esporte ainda amador no Brasil, os atletas do flag precisavam custear os treinos, viagens e alimentação, sendo necessário manter uma dupla jornada (trabalho de esporte). Com a parceria com o Comitê Olímpico, muito desses custos serão evitados e os atletas poderão se focar na prática da modalidade.

Cris Kaji foi reeleita e tomou posse do novo cargo em fevereiro (Foto: Chiarini Jr/CBFA)

Oficialmente, a CBFA não é vinculada ao COB. A filiação está em processo burocrático e deve ser concluída ainda no primeiro semestre de 2025. Mesmo sem a oficialização, a confederação já consegue realizar eventos e custear as despesas com a verba do comitê.