NFL expande negócios e dois times conquistam direito de marketing no Brasil

A NFL, principal liga de futebol americano do mundo, anunciou mais uma ação de expansão no mercado brasileiro e mais duas equipes da competição passam a ter direito de marketing no país. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (31).

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A partir de agora, o Philadelphia Eagles e o Detroit Lions ganham espaço para explorar o mercado do Brasil e se juntam ao New England Patriots e o Miami Dolphis como as franquias que tem o aval da liga para atuar em território nacional.

Os Eagles solicitaram a entrada no Brasil impulsionados pelo bom momento que a equipe vive desde sua visita ao país em outubro do ano passado. Pela primeira vez, dois times da NFL jogaram no país e a franquia da Philadelphia derrotou o Green Bay Packers no duelo que aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, que contou com uma presença massiva de torcedores no estádio.

continua após a publicidade

Os Lions também escolheram o Brasil como o novo mercado para passar a explorar ações comerciais e de marketing. Mesmo sem ter atuado no país, há a expectativa que de que mais equipes passem a visitar gramados brasileiros para a disputa de jogos da NFL.

Philadelphia Eagles jogou no Brasil na partida de estreia da temporada 2024/25. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Impactos do direito de marketing no Brasil

A escolha das equipes de qual país se tornará território para explorar as ações de marketing acontece através do Programa de Mercados Globais, que concede durante cinco anos o direito da franquia atuar no território escolhido. Os Dolphins iniciaram sua expansão em 2022 e os Patriots em 2024.

continua após a publicidade

➡️ NFL desmente Eduardo Paes sobre partida no Rio de Janeiro em 2026

A autorização da NFL para as franquias permite que as equipes passem a explorar o país com ativações de marca que impulsionam sua atuação no mercado de marketing digital e presencial. As equipes podem buscar patrocínios regionais, realizar eventos particulares e estão liberadas para a venda de mercadorias licenciadas para o públicos. Uma das ações é a permissão de criar páginas oficiais em português nas redes sociais.

Em 2024, o diretor de marketing dos Patriots, Jen Ferron, destacou os objetivos da franquia ao se aproximar do mercado brasileiro e destacou a importância de se aproximar dos torcedores.

- Estamos ansiosos para expandir nosso alcance em todo o país e alavancar nossa experiência de comercializar os Patriots na região para impulsionar ainda mais engajamento e fandom - disse na época.