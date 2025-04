Carlos Prates ironiza próximo adversário no UFC: ‘Ficou dois dias pensando’

Carlos Prates e Ian Machado Garry irão se enfrentar na luta principal do UFC Kansas City, e a rivalidade entre o brasileiro e o irlandês esquenta cada vez mais, com provocações de ambos os lados. Os protagonistas do evento do próximo sábado (26), trocaram algumas farpas na internet e isso gerou muita repercussão entre os fãs de MMA. Ao falar sobre como o combate foi marcado, o membro da Fighting Nerds não hesitou e desmentiu a versão do irlandês. Veja o trecho da entrevista acima ou assista completa abaixo.

Ian Garry afirmou que aceitou a luta contra o Prates, assim que foi chamado para o duelo. No entanto, o brasileiro negou a afirmação do rival e contou a sua versão sobre o ocorrido.

- Os caras deram os nomes que eles estavam negociando, e lógico que dos nomes que eles estavam negociando, que iriam aceitar a luta, que falaram não, eu aceito, foi o Ian Gary. E bem ao contrário do que ele disse, ele não aceitou na hora não, ele ficou dois dias pensando, dois dias com o UFC conversando com ele, para ele aceitar a luta, com certeza oferecendo uma boa grana para ele - declarou Carlos Prates.

Na sequência, Carlos reforçou a sua versão e afirmou que a escolha do adversário da luta foi sua. Segundo Prates, o UFC ofereceu alguns lutadores e ele escolheu o Ian Garry "a dedo".

- Não foi do jeito que ele falou, "ah meu empresário me ligou e eu falei na hora assim", não foi. A gente sabe, o público talvez não saiba, mas a gente que está ali dentro da negociação e tal, a gente sabe. E ele demorou dois dias para aceitar essa luta e aceitou, vai fazer uma grana boa. Mas dos nomes que me apresentaram, o dele foi o melhor, e eu falei "vamos botar com o Gary, e boa" - finalizou Carlos Prates.

Mais sobre Carlos Prates

Carlos Prates tem 1,85m de altura e 1,98m de envergadura. Seu cartel atual no MMA é de 21 vitórias, sendo 16 por TKO, três por finalização e duas por decisão; e seis derrotas, sendo duas por TKO, três por finalização e uma por decisão. Vale ressaltar que o brasileiro é faixa preta de jiu-jitsu e soma mais de 100 lutas de muay thai.