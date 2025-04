NFL em São Paulo: Chiefs desponta como favorito para enfrentar Chargers

O Kansas City Chiefs surge como o principal candidato para enfrentar o Los Angeles Chargers no jogo da NFL no Brasil, marcado para o dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo. Segundo o jornal “The Athletic”, durante o encontro anual das franquias realizado nesta semana, a equipe do Missouri demonstrou interesse em disputar a partida de abertura da temporada no país. Sem compromissos internacionais desde 2023, quando venceu o Miami Dolphins na Alemanha, o Chiefs teria a oportunidade de expandir ainda mais sua marca global.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que, apesar do desejo do Chiefs, a ideia segue no campo da especulação. Fontes da liga afirmam que não houve avanço para oficializar a equipe de Patrick Mahomes e companhia como adversário dos Chargers em São Paulo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como será a partida no Brasil?

O Kansas City Chiefs jogaria como visitante em São Paulo, sem perder um dos seus mandos na temporada regular. Já os Chargers, designados como mandantes, teriam que abrir mão de atuar diante de sua torcida na Califórnia na estreia do campeonato. O time divide o SoFi Stadium, em Los Angeles, com o Los Angeles Rams.

continua após a publicidade

➡️ NFL expande negócios e dois times conquistam direito de marketing no Brasil

Expansão internacional do Kansas City Chiefs

A decisão de viajar ao Brasil está alinhada com a estratégia global do Chiefs. A franquia tem investido fortemente no mercado internacional por meio do Programa de Mercados Globais da NFL (GPM, na sigla em inglês), que permite ativações e exploração comercial em países designados. Nesta temporada, o time do Missouri ampliou sua presença para três novos territórios: Espanha, Irlanda e Reino Unido.

➡️ NFL desmente Eduardo Paes sobre partida no Rio de Janeiro em 2026

Popularidade do Chiefs no Brasil

Kansas City Chiefs é um dos times mais populares no Brasil (Foto: Jason Hanna / AFP)

O Kansas City Chiefs é uma das equipes mais populares entre os brasileiros, impulsionada pelo sucesso dentro de campo. Além do vice-campeonato na temporada 2024/2025, a equipe conquistou três Super Bowls desde 2020. O estrelato do quarterback Patrick Mahomes e do tight end Travis Kelce — que ganhou ainda mais visibilidade devido ao seu relacionamento com a cantora Taylor Swift — também contribui para a forte base de fãs no país.

continua após a publicidade

Chargers e Chiefs, rivais de divisão na Conferência Americana (AFC Oeste), já se enfrentaram fora dos Estados Unidos. Em 2019, as franquias duelaram no Estádio Azteca, na Cidade do México, com vitória do Chiefs. Caso a partida no Brasil se concretize, será mais um capítulo da rivalidade em território internacional.