Em ótima fase pelo Flamengo, Léo Ortiz também vive seus momentos importantes fora dos gramados. Na tarde deste sábado (26), o zagueiro foi o responsável por anunciar o defensor Joshua Farmer como a escolha do New England Patriots no Draft da NFL, que é a principal porta de entrada para jogadores universitários na liga.

A ordem de seleção segue a classificação inversa da temporada anterior: o time com pior campanha escolhe primeiro, enquanto o campeão do Super Bowl faz a última escolha de cada rodada. Ao todo, o evento conta com sete rodadas, nas quais as 32 franquias têm direito a uma escolha por rodada. Essas escolhas podem ser trocadas entre os times, seja por jogadores já atuantes na liga ou por futuras seleções de Draft.

Léo Ortiz é fã de futebol americano e torcedor do New England Patriots. Na pré-temporada do Flamengo em janeiro nos Estados Unidos ele conheceu a estrutura do Florida Gators - clube de futebol americano universitário - e ganhou uma camisa do clube.

Como funciona o Draft da NFL?

Cada rodada possui um limite de tempo para que as equipes façam suas escolhas: 10 minutos na primeira rodada, 7 minutos na segunda, 5 minutos da terceira à sexta e 4 minutos na sétima. Caso uma equipe ultrapasse esse tempo, ela ainda pode fazer sua escolha. Durante o Draft, as equipes também podem realizar trocas envolvendo jogadores ou futuras escolhas de Draft. Esses acordos estratégicos tornam o evento ainda mais dinâmico e imprevisível, exigindo decisões rápidas dos gerentes gerais e executivos das franquias.

Ordem de escolha do Draft

Times que não se classificaram para os playoffs são ordenados em sequência inversa à sua campanha na temporada anterior.



Para equipes com o mesmo desempenho, são aplicados critérios de desempate como força de tabela, confrontos diretos e saldo de vitórias.



Times que participaram dos playoffs são ranqueados de acordo com a fase em que foram eliminados, com o campeão do Super Bowl fechando a primeira rodada.



A ordem se mantém nas rodadas seguintes, com exceção de times empatados, que rotacionam suas posições a cada rodada.