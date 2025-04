Filha de Paula Radcliffe supera câncer e correrá a Maratona de Londres 2025

A edição 2025 da Maratona de Londres terá um capítulo especial de superação e esperança. Isla Radcliffe, filha da ex-recordista mundial Paula Radcliffe, estará entre os mais de 56 mil participantes da prova, marcando sua primeira maratona depois de vencer uma dura batalha contra um câncer raro.

Isla foi diagnosticada aos 13 anos com uma forma rara de câncer de ovário. O diagnóstico precoce e o início rápido do tratamento foram fundamentais para o sucesso na recuperação. Ainda assim, a jovem enfrentou meses difíceis de quimioterapia e um longo processo de reabilitação. Em entrevistas recentes, Paula revelou que a luta da filha foi intensa e com momentos de grande tensão, mas a força da família e o apoio médico foram decisivos.

Agora, aos 18 anos, Isla decidiu transformar sua história em uma ação solidária. Vai correr os 42,195 km em Londres para arrecadar fundos para a instituição Children with Cancer UK, uma das principais organizações britânicas de apoio à pesquisa e tratamento de câncer infantil. A escolha é uma forma de agradecer e retribuir a ajuda recebida durante sua jornada.

'Existe força, superação e futuro' diz Paula Radcliffe

Isla, Paula e Raphael na Maratona de Boston, nos Estados Unidos (Foto: Reprodução)

Paula Radcliffe, que dominou a maratona no início dos anos 2000 e ainda detém um dos tempos mais icônicos da história da prova, também estará presente no evento. Emocionada, a britânica destacou a importância do momento, não apenas para a filha, mas para todas as famílias que enfrentam diagnósticos semelhantes.

— É sobre mostrar que, mesmo em meio a tanta dificuldade, existe força, superação e futuro — disse Paula ao “Daily Mail'.

O desafio de Isla vem em um dos anos mais especiais da prova, que bateu recorde de inclusão e garantiu premiações iguais para todas as categorias. Um ambiente perfeito para celebrar histórias de coragem e superação como a dela.

Quando será a Maratona de Londres 2025?

A Maratona de Londres 2025 será realizada neste domingo (27), reunindo 56 mil atletas nas ruas da capital britânica. Considerada a edição mais inclusiva da história, a prova contará com a participação de 1.500 cadeirantes entre os corredores.

A largada da elite feminina acontece às 5h05 (de Brasília), enquanto a elite masculina inicia o percurso às 5h35 (de Brasília). No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela ESPN.