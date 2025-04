Ronnie Coleman, lenda do fisiculturismo, conversou com o Lance! durante a feira do Arnold Sports Festival South America neste fim de semana, em São Paulo. O atleta atendeu os fãs nesta sexta-feira (4) no stand de vendas da Panatta. O Arnold Brasil é o maior evento multiesportivo da América Latina e seu crescimento chamou atenção do norte-americano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- O esporte está crescendo muito bem. Lembro da primeira vez que vim aqui, em 1998, não era tão grande. Estávamos tentando fazer com que acontecesse, então abrimos uma academia na praia. Uma academia gratuita no Rio. E desde essa época, vi o esporte crescer e crescer, e ficar melhor e melhor. Muitos caras apareceram e desapareceram e chegaram ao topo do esporte. Mas, em termos de lembrar os nomes, alguns deles eu não tenho a chance de ir aos shows e assistir porque estou tão ocupado na estrada com todas as coisas que tenho agora, mas percebi que o que realmente cresceu muito no Brasil é que toda vez que venho aqui, os fãs são muito, muito apaixonados por isso, eles me dão a melhor hospitalidade de todas, então eu quero vir ao Brasil todo ano, viemos quase todo ano desde que comecei em 1998.

➡️ CEO da Smart Fit descarta preocupação com Neymar e explica aposta em Ramon Dino

Quem é Ronnie Coleman?

Ronnie Coleman é amplamente reconhecido como um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos, sendo uma figura icônica no universo do fisiculturismo profissional. Coleman começou sua jornada atlética como jogador de futebol americano, mas foi o fisiculturismo que o consagrou. Ele se destacou no cenário do fisiculturismo por sua impressionante musculatura e um físico que combinava volume com simetria. Sua dedicação e disciplina o levaram a uma carreira de sucesso, sendo o vencedor do título de Mr. Olympia por oito vezes consecutivas, entre 1998 e 2005, um feito que o coloca ao lado de grandes nomes como Arnold Schwarzenegger, idealizador do evento em que Ronnie esteve presente.

continua após a publicidade

Conhecido por seu treino pesado e estilo de vida imbatível, Coleman se tornou um símbolo de força e perseverança. Sua abordagem radical para o treinamento, com levantamentos de pesos pesados e séries intensas, lhe rendeu um físico que encantou fãs ao redor do mundo. No entanto, a sua carreira não foi isenta de desafios. O uso excessivo de pesos e o treinamento extremamente rigoroso acabaram resultando em múltiplas lesões, que mais tarde impactaram sua saúde, levando-o a passar por diversas cirurgias.

Além de seu legado como atleta, Ronnie Coleman se tornou um ícone do fisiculturismo global, com uma legião de fãs apaixonados e uma grande influência na popularização do esporte. Mesmo após sua aposentadoria, sua marca permanece forte, e ele continua sendo uma referência tanto para novos atletas quanto para entusiastas do fisiculturismo.