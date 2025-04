Após a terceira derrota seguida, Djokovic lamenta ‘nova realidade’

Recordista de títulos de Grand Slams (24) e de Masters 1000 (40), entre outras marcas incríveis, Novak Djokovic, aos 37 anos, vive um momento raro em sua brilhante carreira. Com a derrota, neste sábado, para o italiano Matteo Arnaldi, em Madri, o sérvio sofreu o terceiro revés consecutivo na temporada.

Depois de perder, em março, a final do Masters 1000 de Miami para o tcheco Jakub Mensik (54º), o ex-líder do ranking e atual quinto parou na primeira rodada em Monte Carlo, no início de abril. O algoz da vez foi o chileno Alejandro Tabilo (32º).

- Eu esperava que pudesse jogar uma partida a mais do que fiz em Monte Carlo. É uma nova realidade para mim - reconheceu o sérvio, que vencera três edições na capital espanhola, em 2011, 2016 e 2019.

- Estou tentando ganhar uma ou duas partida, sem, realmente, pensar em ir longe no torneio. É um sentimento completamente diferente do que fiz em mais de 20 anos de tênis profissional - continuou o sérvio.



- É um desafio para mim, mentalmente, de encarar esse tipo de sentimento na quadra, sair cedo, com frequência, dos torneios - encerrou o ex-líder do ranking, que não deu certeza se voltará ao torneio em 2026.

Djokovic lamenta erro na derrota para Arnaldi em Madri (Thomas COEX / AFP)

Djokovic sofre a pior sequência desde 2018

É apenas a primeira vez desde 2018 que o sérvio perde duas estreias consecutivas em um torneio desse nível. Há sete anos, ele parou na estreia em Miami e Indian Wells.

O próximo desafio de Djokovic será o Masters 1000 de Roma, em maio, onde já foi campeão duas vezes: em 2020 e 2022. Por ora, o sérvio soma 12 vitórias em 19 partidas em 2025.

