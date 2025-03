NFL desmente Eduardo Paes sobre partida no Rio de Janeiro em 2026

A NFL Brasil usou suas redes sociais nesta segunda-feira (24) para esclarecer declarações do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), sobre a realização de um jogo da liga na cidade em 2026. A organização desmentiu a afirmação do político de que o Rio de Janeiro sediaria um jogo da liga de futebol americano, reiterando o compromisso com o Brasil, mas em São Paulo.

Eduardo Paes havia anunciado, em um evento na Coppe/UFRJ na última quinta-feira, que o Rio "roubou" de São Paulo a chance de sediar um jogo da NFL em 2026. A declaração gerou expectativas entre os fãs do esporte. No entanto, a NFL Brasil respondeu rapidamente, negando a afirmação do prefeito, em uma publicação no Instagram.

— A NFL reafirma seu compromisso com o Brasil para os próximos anos e reitera que o único jogo da liga confirmado no país é o NFL São Paulo Game 2025, a ser realizado na Arena Corinthians, no dia 5 de setembro deste ano, com o Los Angeles Chargers como time designado — afirmou a NFL Brasil no Instagram.

A situação levanta dúvidas sobre a comunicação entre a prefeitura do Rio e a NFL. Também questiona o processo de negociação para trazer eventos esportivos internacionais para a cidade. A NFL mantém interesse em expandir sua presença no Brasil. Contudo, até o momento, não há definição sobre novas sedes para os jogos, além de São Paulo.

Segundo apurou o Lance!, há negociações em andamento para que seja realizada uma partida de NFL no Rio de Janeiro. No entanto, a liga não irá se pronunciar sobre o assunto no momento. A Prefeitura do Rio e a Secretaria Municipal de Esportes ainda não retornaram o contato feito pela publicação.

NFL realiza jogos em São Paulo

O primeiro jogo da NFL em São Paulo, realizado na primeira rodada da temporada 2024-25, colocou o Philadelphia Eagles como mandante contra o Green Bay Packers. O evento foi um sucesso de público, com ingressos esgotados rapidamente e 47.236 torcedores presentes no estádio. Ambas as equipes elogiaram a energia vibrante e o entusiasmo do público brasileiro, destacando a experiência única de jogar no Brasil.

Neste ano, a NFL confirmou mais um jogo em São Paulo, dessa vez o mandante será o Los Angeles Charges.

A partida em São Paulo foi a última a ser confirmada entre as oito datas internacionais programadas pela NFL para a próxima temporada. Além do Brasil, a liga realizará jogos em Londres (dois no estádio do Tottenham e um em Wembley), assim como em Berlim, Madri, Melbourne e Dublin.