NBA: Warriors fecham troca com Hawks e finalizam especulação de Antetokounmpo

Em uma movimentação que agitou a NBA na véspera do prazo final para transferências, o Golden State Warriors e o Atlanta Hawks fecharam um acordo na noite de quarta-feira (4). A troca enviou o jovem ala Jonathan Kuminga e o ala-armador Buddy Hield para Atlanta, enquanto o pivô letão Kristaps Porzingis aterrissou em San Francisco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A negociação, que surpreendeu o mercado, marca uma mudança de rota estratégica dos Warriors e o fim da especulação sobre uma possível investida em Giannis Antetokounmpo, astro grego que chegou a ter sua disponibilidade indicada pelo Milwaukee Bucks.

+Aposte na sua franquia favorita da NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O fim de um ciclo e uma nova aposta

A saída de Kuminga encerra uma "novela" de três temporadas. O ala congolês, que demonstrava potencial e bons atributos em quadra, nunca conseguiu se encaixar totalmente na rotação do técnico Steve Kerr. Em cinco temporadas com o Warriors, incluindo a conquista do título de 2022, Kuminga registrou médias de 12,5 pontos e 50,3% de aproveitamento em 278 jogos.

Por sua vez, Golden State aposta em Porzingis, um jogador com histórico recente de problemas de saúde. O pivô de 2,18m, que ingressou na NBA em 2015, participou de apenas 17 dos 52 jogos do Atlanta na temporada atual devido à síndrome da taquicardia ortostática postural (POTS). Apesar das ausências, quando saudável, Porzingis é um defensor de garrafão competente e eficaz no perímetro.

continua após a publicidade

Porzingis e Victor Wembanyama (Foto: Michel Gonzales / AFP)

➡️ Mavericks trocam Anthony Davis um ano após troca histórica por Doncic

➡️ Fim da linha? Jornal crava destino de LeBron James para a próxima temporada da NBA

➡️ NBA divulga uniformes para All-Star Game 2026 em Los Angeles

Análise do impacto

Para os Warriors, a troca é vista como um movimento de baixo risco. Kuminga tinha pouca minutagem e Hield vinha abaixo das expectativas, perdendo espaço para atletas como Moses Moody, De'Anthony Melton e Gui Santos. Ambos ainda possuíam contratos longos. Porzingis, por outro lado, chega com um contrato expirante de US$ 30 milhões (cerca de 157,6 milhões de reais), dando flexibilidade à equipe de Stephen Curry. Além disso, a chegada do letão ocorre em um momento de lesão de Jimmy Butler III, arriscando um reforço de peso sem abrir mão de muitos ativos ou se prender a um vínculo de longo prazo.

Os Hawks, que consideravam Porzingis uma aposta ousada que não se concretizou, ganham profundidade no elenco. A presença inconstante do pivô minou os planos da franquia. Agora, Kuminga e Hield se juntam a nomes como Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, Onyeka Okongwu e CJ McCollum, que chegou após a troca de Trae Young. O congolês e o ala-armador terão a oportunidade de ouro de mostrar seu valor em uma nova casa.

🎟️ Quer comprar ingressos para a NBA? Clique aqui!

Movimentação secundária

Em um acordo secundário, o Golden State também trocou Trayce Jackson-Davis — que teria ainda menos espaço com Porzingis — com o Toronto Raptors por uma escolha de segunda rodada do Draft de 2026. A movimentação ainda liberou uma vaga no elenco para assinar com Pat Spencer, atualmente com um contrato two-way (permite a um jogador transitar entre a equipe principal, NBA, e sua afiliada da liga de desenvolvimento, G-League).

Segundo fontes da ESPN, os Warriors já monitoravam Porzingis desde a temporada passada, indicando um interesse de longa data no pivô que já vestiu as camisas de New York Knicks, Dallas Mavericks, Washington Wizards e Boston Celtics antes de chegar a Atlanta.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial