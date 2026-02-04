Os Jogos Olímpicos Milão-Cortina estão prestes a começar. Entre os dias 6 e 22 de fevereiro, cerca de 2900 atletas de mais de 90 países se reunirão na Itália em busca de medalhas, recordes e de fazer história nos esportes de neve e gelo. O Lance! relembra abaixo alguns dos principais nomes dos esportes de inverno.

Maior medalhista da história

O posto de "Rainha da neve" definitivamente está ocupado pela esquiadora norueguesa Marit Bjørgen, maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos entre homens e mulheres, com 15 pódios (8 ouros, 4 pratas, 3 bronzes) na modalidade cross-country. Ela alcançou o feito em Pyongyang 2018, de onde saiu com cinco medalhas no peito.

A trajetória de Bjørgen faz jus à tradição de seu país nos esportes de inverno, já que a Noruega detém a maior quantidade de medalhas na história das Olimpíadas, com 405 pódios no total. Ao conquistar sua 14ª medalha em Pyongyang, ela superou o compatriota Ole Einar Bjørndalen, conhecido como "Rei do biatlo", que até então detinha o recorde de maior número de medalhas.

Marit Bjørgen anunciou sua aposentadoria em 2018, com cinco participações olímpicas: Salt Lake City 2002, Turim 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyongyang 2018.

Imbatível no gelo

Aos 35 anos, o alemão Francesco Friedrich chega a Milão-Cortina em busca de ampliar sua dominância no cenário do bobsled. Com três participações olímpicas no currículo, o piloto soma quatro medalhas de ouro: ele foi campeão do two-man e four-man em Pyongyang 2018 e Pequim 2022. Além disso, já conquistou 18 títulos mundiais.

Caso repita o bom desempenho em terras italianas, Francesco pode se tornar o primeiro atleta da história do bobsled a conquistar cinco ouros olímpicos.

Francesco Friedrich busca bater o próprio recorde no bobsled em Milão-Cortina (Foto: Adam Pretty/AFP/Getty Images)

Recorde de participações

O japonês Noriaki Kasai, do salto de esqui, se consolidou como uma lenda dos esportes de inverno ao competir em alto nível ao longo de décadas. Após sua primeira participação em Olimpíadas de Inverno, em Albertville 1992, ele marcou presença em mais sete edições, até os Jogos de Pyongyang 2018, se tornando o atleta que mais competiu no evento.

Noriaki Kasai não se destacou apenas pelo número de participações, mas também pelos resultados na modalidade. Dono de duas pratas e um bronze olímpico, o japonês não estará em Milão-Cortina, mas segue na ativa aos 53 anos.

Entre as mulheres, quem mais esteve presente nas disputas dos Jogos Olímpicos de Inverno foi a alemã Claudia Pechstein, da patinação de velocidade. A atleta também se destacou por uma carreira longeva, marcando seu nome em oito edições dos Jogos, de 1992 a 2022, nas quais conquistou cinco ouros, duas pratas e dois bronzes.

Nos Jogos de Pequim 2022, ela se tornou a mulher mais velha a competir nas Olimpíadas de Inverno, aos 49 anos. A alemã anunciou sua aposentadoria do esporte em 2025.

Prodígio do snowboard, Chloe Kim colocou seu nome na história das Olimpíadas de Inverno (Foto: BEN STANSALL / AFP)

Fazendo história desde cedo

A snowboarder norte-americana Chloe Kim roubou a cena nos Jogos de Pyongyang 2018, quando se tornou a atleta mais jovem da modalidade a conquistar o ouro olímpico, aos 17 anos. A atleta brilhou desde muito cedo no cenário mundial do esporte e, aos 14 anos, já era a mais jovem campeã dos X Games. Em condições técnicas de disputar os Jogos de Sochi 2014, Chloe só não fez sua estreia olímpica na ocasião por ser muito jovem.

Após arrebatar o público com a estreia em Pyongyang, a norte-americana repetiu a dose em Pequim 2022 e subiu ao lugar mais alto do pódio novamente. Ela retorna aos Jogos de Milão-Cortina como uma das principais candidatas ao título.

