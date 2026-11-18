Nesta quarta-feira (18), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2026 por modalidade. A cerimônia está marcada para o dia 2 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Jornalistas, representantes das confederações esportivas, ex-atletas, entre outros personagens do esporte verde-amarelo, participaram da votação.

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Os candidatos a prêmios como Melhor Atleta, Melhor Treinador e Melhor Treinadora do Ano, Troféu Adhemar Ferreira da Silva, Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima, Equipe do Ano, Clube Destaque Olímpico e os Destaques dos Jogos da Juventude ainda não foram revelados.

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A temporada de 2026 já entrou para a história do esporte brasileiro. O país conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, estabeleceu um recorde mundial no atletismo, faturou títulos mundiais na ginástica, alcançou o topo do ranking do taekwondo e terminou na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Sul-Americanos Júnior e Adultos.

Confira os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2026 por modalidade:

Águas Abertas - Ana Marcela de Jesus Soares da Cunha

Atletismo - Alison Brendom Alves dos Santos

Badminton - Sania Valeria Passos Lima e Davi Carvalho Marinho da Silva

Basquete 3x3 - Leonardo de Souza Branquinho

Basquete 5x5 - Kamilla Soares Cardoso Silva

Beisebol e Softbol - Enzo Yusuke Sawayama

Boxe - Isaias Santos Ribeiro Filho

Canoagem Slalom - Ana Satila Vieira Vargas

Canoagem Velocidade - Jacky Jamael Nascimento Godmann e Gabriel Assuncao Nascimento

Ciclismo BMX Freestyle - Eduarda Bordignon

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis Santos

Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes

Ciclismo Mountain Bike - Alex Junior Malacarne

Ciclismo Pista - Lucca Marques Ferreira Silva

Cricket - Laura Cardoso Martins Villas Boas

Desportos na Neve - Lucas Pinheiro Braathen

Desportos no Gelo - Nicole Rocha Silveira

Escalada Esportiva - Anja Köhler

Esgrima - Guilherme Amaral Toldo

Flag Football - Gabriela Felipe Bankhardt

Futebol - Geyse da Silva Ferreira

Ginástica Artística - Rebeca Rodrigues de Andrade

Ginástica de Trampolim - Camilla Lopes Gomes

Ginástica Rítmica - Sofia Madeira Pereira, Nicole Pircio Nunes Duarte, Mariana Vitoria Goncalves Pinto, Maria Paula Pereira Caminha, Maria Eduarda de Almeida Arakaki e Julia Beatriz Silva Kurunczi

Golfe - Frederico Biondi Figueiredo

Handebol - Bruna Aparecida Almeida de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Marcari Oliva

Hipismo CCE - Marcio Carvalho Jorge

Hipismo Saltos - Stephan de Freitas Barcha

Hóquei sobre a Grama - Adam Imer

Judô - Daniel Borges Cargnin

Lacrosse - Ian Kyle Carvajal Silva

Levantamento de Pesos - Laura Nascimento Amaro

Nado Artístico - Marina Godoy Postal e Eduarda Mattos de Lima Chagas

Natação - Guilherme Caribe Oliveira Santos

Pentatlo Moderno - Joao Victor Correia Acioly

Polo Aquático - Rafael Saboya Vergara Real

Remo - Beatriz Cunha Tavares Cardoso

Remo de Praia - David Faria de Souza

Rugby 7 - Marina Fioravanti Costa

Saltos Ornamentais - Luana Wanderley Moreira Lira e Anna Lúcia Rodrigues Martins dos Santos

Skateboarding - Guilherme Zardo Khury

Squash - Laura Souza Bezerra da Silva

Taekwondo - Maria Clara Lima Pacheco

Tênis - Luisa Veras Stefani

Tênis de Mesa - Hugo Marinho Borges Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinicius Carvalho Lopes Dalmeida

Tiro Esportivo - Felipe Almeida Wu

Triatlo - Miguel Lopes Hidalgo

Vela - Lucas Pes Fonseca

Vôlei de Praia - Rebecca Cavalcante Barbosa da Silva e Carolina Salgado Collett Solberg

Voleibol - Ricardo Lucarelli Santos de Souza

Wrestling - Giullia Rodrigues Penalber de Oliveira

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* O vencedor do Surfe será conhecido após o final da WSL 2026.