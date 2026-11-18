Prêmio Brasil Olímpico 2026: confira os vencedores por modalidade
Cerimônia acontece em 2 de dezembro no Rio de Janeiro
Nesta quarta-feira (18), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2026 por modalidade. A cerimônia está marcada para o dia 2 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Jornalistas, representantes das confederações esportivas, ex-atletas, entre outros personagens do esporte verde-amarelo, participaram da votação.
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Os candidatos a prêmios como Melhor Atleta, Melhor Treinador e Melhor Treinadora do Ano, Troféu Adhemar Ferreira da Silva, Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima, Equipe do Ano, Clube Destaque Olímpico e os Destaques dos Jogos da Juventude ainda não foram revelados.
A temporada de 2026 já entrou para a história do esporte brasileiro. O país conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, estabeleceu um recorde mundial no atletismo, faturou títulos mundiais na ginástica, alcançou o topo do ranking do taekwondo e terminou na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Sul-Americanos Júnior e Adultos.
Confira os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2026 por modalidade:
Águas Abertas - Ana Marcela de Jesus Soares da Cunha
Atletismo - Alison Brendom Alves dos Santos
Badminton - Sania Valeria Passos Lima e Davi Carvalho Marinho da Silva
Basquete 3x3 - Leonardo de Souza Branquinho
Basquete 5x5 - Kamilla Soares Cardoso Silva
Beisebol e Softbol - Enzo Yusuke Sawayama
Boxe - Isaias Santos Ribeiro Filho
Canoagem Slalom - Ana Satila Vieira Vargas
Canoagem Velocidade - Jacky Jamael Nascimento Godmann e Gabriel Assuncao Nascimento
Ciclismo BMX Freestyle - Eduarda Bordignon
Ciclismo BMX Racing - Paola Reis Santos
Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes
Ciclismo Mountain Bike - Alex Junior Malacarne
Ciclismo Pista - Lucca Marques Ferreira Silva
Cricket - Laura Cardoso Martins Villas Boas
Desportos na Neve - Lucas Pinheiro Braathen
Desportos no Gelo - Nicole Rocha Silveira
Escalada Esportiva - Anja Köhler
Esgrima - Guilherme Amaral Toldo
Flag Football - Gabriela Felipe Bankhardt
Futebol - Geyse da Silva Ferreira
Ginástica Artística - Rebeca Rodrigues de Andrade
Ginástica de Trampolim - Camilla Lopes Gomes
Ginástica Rítmica - Sofia Madeira Pereira, Nicole Pircio Nunes Duarte, Mariana Vitoria Goncalves Pinto, Maria Paula Pereira Caminha, Maria Eduarda de Almeida Arakaki e Julia Beatriz Silva Kurunczi
Golfe - Frederico Biondi Figueiredo
Handebol - Bruna Aparecida Almeida de Paula
Hipismo Adestramento - João Victor Marcari Oliva
Hipismo CCE - Marcio Carvalho Jorge
Hipismo Saltos - Stephan de Freitas Barcha
Hóquei sobre a Grama - Adam Imer
Judô - Daniel Borges Cargnin
Lacrosse - Ian Kyle Carvajal Silva
Levantamento de Pesos - Laura Nascimento Amaro
Nado Artístico - Marina Godoy Postal e Eduarda Mattos de Lima Chagas
Natação - Guilherme Caribe Oliveira Santos
Pentatlo Moderno - Joao Victor Correia Acioly
Polo Aquático - Rafael Saboya Vergara Real
Remo - Beatriz Cunha Tavares Cardoso
Remo de Praia - David Faria de Souza
Rugby 7 - Marina Fioravanti Costa
Saltos Ornamentais - Luana Wanderley Moreira Lira e Anna Lúcia Rodrigues Martins dos Santos
Skateboarding - Guilherme Zardo Khury
Squash - Laura Souza Bezerra da Silva
Taekwondo - Maria Clara Lima Pacheco
Tênis - Luisa Veras Stefani
Tênis de Mesa - Hugo Marinho Borges Calderano
Tiro com Arco - Marcus Vinicius Carvalho Lopes Dalmeida
Tiro Esportivo - Felipe Almeida Wu
Triatlo - Miguel Lopes Hidalgo
Vela - Lucas Pes Fonseca
Vôlei de Praia - Rebecca Cavalcante Barbosa da Silva e Carolina Salgado Collett Solberg
Voleibol - Ricardo Lucarelli Santos de Souza
Wrestling - Giullia Rodrigues Penalber de Oliveira
* O vencedor do Surfe será conhecido após o final da WSL 2026.
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