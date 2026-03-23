Precursora do bodyboard brasileiro, Isabela Nogueira morre dois dias após aniversário

Uma triste segunda-feira (23) para o esporte brasileiro. Pioneira do bodyboard no país, Isabela Nogueira morreu no Rio de Janeiro apenas dois dias depois de completar 56 anos. Campeã brasileira em 1989, Bela lutava contra leucemia e estava internada em um hospital do Rio de Janeiro. Ela deixa dois filhos - Ézio e Mabel.

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Por meio das redes sociais, o anúncio foi feito pela escola "Belas do Bodyboard", onde Bela atuou como professora. O projeto se localiza nas praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

"É com profundo pesar que noticiamos o falecimento da nossa querida professora Isabela Nogueira. Uma das maiores bodyboardes do mundo. A verdadeira bailarina das ondas."

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Formando um "casal do esporte", Bela foi casada com com Ézio, grande jogador do Fluminense na década de 1990, falecido em 2011. A atleta, junto com a irmã Mariana Nogueira - tricampeã mundial - foi fundamental para a popularização do bodyboard no Brasil. Inclusive, incentivando outras meninas a se aventurarem no esporte.

Isabela Nogueira foi precursora do bodyboard no Brasil (Foto: Reprodução/ Instagram)

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