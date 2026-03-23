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Precursora do bodyboard brasileiro, Isabela Nogueira morre dois dias após aniversário

Atleta faleceu aos 56 anos, no Rio de Janeiro

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/03/2026
18:53
Isabela Nogueira, pioneira do bodyboard brasileiro, morre aos 56 anos (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraIsabela Nogueira, pioneira do bodyboard brasileiro, morre aos 56 anos (Foto: Reprodução/ Instagram)
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Uma triste segunda-feira (23) para o esporte brasileiro. Pioneira do bodyboard no país, Isabela Nogueira morreu no Rio de Janeiro apenas dois dias depois de completar 56 anos. Campeã brasileira em 1989, Bela lutava contra leucemia e estava internada em um hospital do Rio de Janeiro. Ela deixa dois filhos - Ézio e Mabel.

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Por meio das redes sociais, o anúncio foi feito pela escola "Belas do Bodyboard", onde Bela atuou como professora. O projeto se localiza nas praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

"É com profundo pesar que noticiamos o falecimento da nossa querida professora Isabela Nogueira. Uma das maiores bodyboardes do mundo. A verdadeira bailarina das ondas."

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Formando um "casal do esporte", Bela foi casada com com Ézio, grande jogador do Fluminense na década de 1990, falecido em 2011. A atleta, junto com a irmã Mariana Nogueira - tricampeã mundial - foi fundamental para a popularização do bodyboard no Brasil. Inclusive, incentivando outras meninas a se aventurarem no esporte.

Isabela Nogueira foi precursora do bodyboard no Brasil (Foto: Reprodução/ Instagram)
Isabela Nogueira foi precursora do bodyboard no Brasil (Foto: Reprodução/ Instagram)

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