A primeira edição da Corrida Brasil Paralímpico será realizada neste domingo (24), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), na zona sul de São Paulo. O evento acontece em comemoração aos 10 anos da construção do espaço. A organização espera mais de mil participantes distribuídos em quatro percursos realizados dentro do próprio centro de treinamento.

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A programação terá início às 7h (de Brasília). A primeira largada, destinada à prova para cadeirantes, está prevista para as 8h. O evento contará com caminhada de 1 milha (1.609 km), corrida de 2 km exclusiva para cadeirantes, corrida de 5 km aberta ao público em geral e corrida kids, dividida por faixa etária.

As inscrições devem ser feitas no site oficial do evento, ao custo de R$ 50, além das taxas. Os participantes receberão um kit com camiseta, número de peito, sacochila e brindes de patrocinadores. Os inscritos de até 15 anos ganharão um kit com produtos da série de animação Paramigos Imparáveis.

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Todos os participantes que concluírem as provas receberão medalha de participação. A retirada dos kits ocorrerá na quinta-feira (22) e na sexta-feira (23) das 10h às 20h (de Brasília), no próprio Centro de Treinamento Paralímpico. Além dos circuitos, a programação prevê ativações de marcas e a presença de atletas paralímpicos.

Corrida Brasil Paralímpico acontece neste domingo (24), em São Paulo (Foto: Alessandra Cabral/ CPB)

Confira a programação completa

📅 Domingo, 24 de maio de 2026

⏰ A partir das 7h (de Brasília)

🏟️ Centro de Treinamento Paralímpico, zona sul de São Paulo

8h - Corrida de cadeirantes 2 km

9h - Corrida 5 km

11h - Caminhada 1 milha (1.609 km)

11h30 - Corrida kids

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