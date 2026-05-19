Corrida Brasil Paralímpico acontece neste domingo (24); saiba detalhes
Evento inédito será realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo
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A primeira edição da Corrida Brasil Paralímpico será realizada neste domingo (24), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), na zona sul de São Paulo. O evento acontece em comemoração aos 10 anos da construção do espaço. A organização espera mais de mil participantes distribuídos em quatro percursos realizados dentro do próprio centro de treinamento.
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A programação terá início às 7h (de Brasília). A primeira largada, destinada à prova para cadeirantes, está prevista para as 8h. O evento contará com caminhada de 1 milha (1.609 km), corrida de 2 km exclusiva para cadeirantes, corrida de 5 km aberta ao público em geral e corrida kids, dividida por faixa etária.
As inscrições devem ser feitas no site oficial do evento, ao custo de R$ 50, além das taxas. Os participantes receberão um kit com camiseta, número de peito, sacochila e brindes de patrocinadores. Os inscritos de até 15 anos ganharão um kit com produtos da série de animação Paramigos Imparáveis.
Todos os participantes que concluírem as provas receberão medalha de participação. A retirada dos kits ocorrerá na quinta-feira (22) e na sexta-feira (23) das 10h às 20h (de Brasília), no próprio Centro de Treinamento Paralímpico. Além dos circuitos, a programação prevê ativações de marcas e a presença de atletas paralímpicos.
Confira a programação completa
📅 Domingo, 24 de maio de 2026
⏰ A partir das 7h (de Brasília)
🏟️ Centro de Treinamento Paralímpico, zona sul de São Paulo
- 8h - Corrida de cadeirantes 2 km
- 9h - Corrida 5 km
- 11h - Caminhada 1 milha (1.609 km)
- 11h30 - Corrida kids
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