Jogador colombiano de 18 anos morre após sofrer mal súbito em campo

O futebol colombiano está de luto com o falecimento do meio-campista Santiago Castrillón, de 18 anos, atleta das categorias de base do Millonarios. O jovem morreu após sofrer um mal súbito no gramado durante o clássico contra o Independiente Santa Fe, válido pela categoria Sub-20, disputado no último sábado (21).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atendimento médico e internação

De acordo com o comunicado oficial emitido pelo Millonarios, Castrillón passou mal durante a partida e recebeu atendimento médico imediato ainda no estádio. O jogador foi encaminhado de ambulância para um hospital de alta complexidade em Bogotá, onde foi internado em uma unidade de terapia intensiva. Apesar dos esforços e do acompanhamento da equipe médica especializada, o atleta não resistiu.

continua após a publicidade

O clube lamentou a perda em suas redes sociais, destacando o impacto do ocorrido. Castrillón era considerado um talento promissor em desenvolvimento dentro da instituição, e sua morte precoce gerou forte comoção e manifestações de solidariedade em todo o cenário esportivo do país.

Tradução: "Millonarios FC informa que no último sábado, 21 de março, o jogador Santiago Castrillón sofreu um colapso durante uma partida do Torneio Nacional Sub-20. Imediatamente, foi atendido pelos médicos da equipe e transferido de ambulância para um centro hospitalar de alta complexidade ao norte da cidade, onde foi atendido na Unidade de Terapia Intensiva por todos os especialistas da área cardiovascular. Apesar dos esforços médicos, Santiago não conseguiu se recuperar e faleceu neste domingo, na companhia de sua família, companheiros e amigos. Hoje, o futebol para. O coração azul está partido. Hoje, a dor nos invade, nos enche de impotência e tristeza. Com profundo sentimento, nos despedimos de nosso número 10, nosso companheiro, nosso amigo. Santiago não apenas jogava futebol. Ele o vivia, o sentia, o compartilhava com um sorriso que hoje fica tatuado em todos nós. Elevamos nossas orações por sua alma. A sua família e entes queridos, uma mensagem de força neste momento impossível de entender. Santiago, nosso querido companheiro, descansa em paz."

continua após a publicidade

Trajetória e nota da Federação

A evolução de Santiago Castrillón nas categorias de base o levou a ser convocado, em janeiro deste ano, para integrar a seleção colombiana Sub-19, sob o comando do técnico César Torres. Diante da tragédia, a Federação Colombiana de Futebol (FCF) publicou uma nota oficial prestando homenagens ao atleta.

– A Federação Colombiana de Futebol lamenta profundamente o falecimento de Santiago Castrillón, jovem jogador do Millonarios FC que recentemente integrou a Seleção Colombiana Sub-19. Expressamos nossas mais profundas condolências à sua família, entes queridos e a todos que o cercavam neste momento difícil. Unimo-nos em solidariedade e oferecemos uma oração por seu descanso eterno – declarou a entidade.

Santiago Castrillón era jogador do Millonarios (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.