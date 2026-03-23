Alcaraz admite frustração após derrota e projeta reação no saibro
O espanhol número 1 do mundo, foi eliminado do Masters 1000 de Miami pelo norte-americano 36º no ranking
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Após a derrota para o norte-americano Sebastian Korda no Miami Open (6/3, 5/7 e 6/4), no último domingo (22), Carlos Alcaraz não escondeu a frustração com o próprio desempenho. Eliminado do torneio, o espanhol reconheceu as dificuldades diante do alto nível apresentado pelos adversários no circuito.
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Ao ser questionado sobre o momento, Alcaraz foi direto ao avaliar sua atuação e a intensidade dos rivais.
— Para ser honesto, não é nada boa (sorrindo). É um pouco irritante, mas é preciso aceitar. Tenho que seguir em frente e dar tudo de mim. Sei que tenho muitas armas, muitas opções em quadra para tentar deixar o adversário desconfortável. Hoje, porém, não encontrei uma solução. Ainda assim, sei que, daqui para frente, eles vão jogar nesse nível, e preciso estar preparado. Mesmo com ele atuando, talvez, acima do habitual, eu estava ali.
Apesar do revés, o número 2 do mundo fez questão de destacar o desempenho de Korda, especialmente nos momentos decisivos da partida.
— Foi um jogo difícil. O Sebi foi incrível, jogou de forma brilhante. Tivemos muitos momentos equilibrados, mas não consegui aproveitar as oportunidades. Ele foi melhor nesses pontos-chave, e isso fez a diferença. Merece os parabéns — completou.
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Foco na temporada de saibro
Com a eliminação precoce em Miami, Alcaraz volta as atenções para a temporada de saibro, uma das mais importantes do calendário. O espanhol terá pela frente a defesa de títulos em Monte Carlo, Roma e Roland Garros, além do vice-campeonato em Barcelona.
Antes disso, o plano é recuperar as energias.
— Provavelmente vou voltar para casa. Estou ansioso para passar alguns dias com minha família e amigos. Ainda não sei quanto tempo terei de descanso, mas quero aproveitar para desconectar, recarregar e me preparar bem. A temporada de saibro está chegando, com grandes torneios, e quero estar em forma. Preciso reencontrar aquela vontade de competir — concluiu.
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