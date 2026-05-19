Associação de strippers anuncia greve durante GP do Canadá

Strippers em Montreal planejam greve durante o GP do Canadá em 23 de maio.

Um grupo de strippers em Montreal anunciou que vai aproveitar o próximo GP do Canadá para avançar com a greve no próximo fim de semana. A paralisação, convocada pelo Comitê Autônomo do Trabalho Sexual (SWAC), está marcada para o dia 23 de maio, véspera da corrida e dia da prova sprint da Fórmula 1.

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Pico de turismo da F1

A intenção é atingir financeiramente os proprietários das discotecas no período mais lucrativo do ano. Em comunicado, o comitê explicou que, apesar de a gerência ganhar mais dinheiro devido ao turismo da F1, as dançarinas sofrem piores condições de trabalho.

- Achamos que o GP é o melhor momento para entrar em greve. As boates estão no auge da movimentação, tornando esse o período mais lucrativo do ano para nossos patrões. Essa é nossa chance de ameaçar essa receita e afetá-los quando mais dói.

As queixas incluem o aumento arbitrário das taxas de bar (o valor que pagam para poder atuar), regras mais severas, sobrelotação (overbooking) e falta de segurança. De acordo com o SWAC, um clube de Montreal cobrava 110 dólares por noite durante os cinco dias do evento da Fórmula 1, arrecadando aproximadamente 33 mil dólares em receita somente com essas taxas.

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Além disso, o grupo argumenta que, embora as strippers atuem como prestadoras de serviços independentes, as profissionais são obrigadas a cumprir horários e requisitos de vestuário. Isso caracteriza, na visão do comitê, um poder excessivo dos patrões, que evitam dar garantias trabalhistas enquanto exigem obrigações de funcionários assalariados.

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GP do Canadá

Após uma pausa de três semanas no calendário, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá durante os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos.

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SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília)

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 17h00 (de Brasília)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília)

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