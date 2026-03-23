Promessas do tênis brasileiro sobem no ranking juvenil após final do Banana Bowl

Campeã e vice do Banana Bowl, Nauhany Silva e Victoria Barros subiram para 11º e nono lugar, respectivamente, do ranking de juniores feminino da Federação Internacional de Tênis (ITF) após disputarem a final do campeonato, neste domingo (22). A 56ª edição do torneio ITF J500 foi realizada na cidade de Gaspar, em Santa Catarina.

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Na primeira decisão brasileira do Banana Bowl em 40 anos, a paulista Naná Silva superou a adversária por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/3. Com a conquista, a tenista de 16 anos se tornou a primeira atleta do país a vencer a competição juvenil desde 1991, quando Roberta Burzagli ficou com o título.

Naná Silva agora acumula 21 vitórias consecutivas e três troféus na temporada, além de ter ganhado oito posições no ranking. Por outro lado, a potiguar Victoria Barros, também de 16 anos, subiu três colocações.

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Como foi a final?

Nauhany Silva em ação na Copa Cosat 14 anos (Foto: Luiz Cândido/CBT)

A partida foi tensa e equilibrada, o que promoveu diversos momentos de disputa acirrada entre as atletas. Ambas comemoraram muito tanto nos pontos feitos quanto nos erros da adversária. Após o match point, Victoria, frustrada com a derrota, chegou a isolar a raquete e mal cumprimentou Naná, além de ter ignorada a juíza principal. Na entrega dos troféus, as competidoras voltaram a se cumprimentar.

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— Eu tô super feliz de ter ganhado. Foi contra uma amiga minha, a Victoria, outra brasileira, então a torcida tava meio dividida. No primeiro set eu consegui fazer bem o meu jogo e impor ele, e no segundo set eu acabei perdendo algumas oportunidades. Mas acho que no terceiro eu consegui me manter mais no presente, ser mais positiva, e consegui ganhar o jogo — comentou a campeã, após o jogo.