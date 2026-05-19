Bortoleto se diz animado para o GP do Canadá de F1: 'Fim de semana especial'

Após duas semanas de pausa desde o GP de Miami, a Fórmula 1 volta à ação neste fim de semana, em Montreal, no Canadá. Este será o primeiro ano em que a etapa canadense terá corrida sprint e, portanto, apenas um treino livre para os pilotos. Às vésperas da disputa, Gabriel Bortoleto revelou as expectativas e se mostrou animado para o Grande Prêmio do Canadá.

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Na última etapa da F1, a quarta da temporada, Bortoleto foi o 12º colocado. No Canadá, busca colocar em prática os aprendizados que teve, com foco em melhorar o controle do tempo.

— Estou animado para voltar ao Canadá. Montreal costuma entregar corridas muito boas, e a atmosfera ao redor, tanto na pista quanto na cidade, sempre torna o fim de semana especial para pilotos e fãs.

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— Como corri aqui no ano passado, estou familiarizado com o quão importante é estar confortável com o carro logo de cara, especialmente em fim de semana sprint. Nosso objetivo é juntar tudo de forma mais organizada do que fizemos na última vez e maximizar o tempo que teremos na pista desde o início do fim de semana — completou o brasileiro.

Bortoleto é o atual 15º colocado do Mundial de Pilotos, com dois pontos. O melhor resultado do paulistano da Audi na temporada foi um nono lugar, na etapa de estreia, na Austrália.

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Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Charly Triballeau/ AFP)

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Confira a programação do GP do Canadá

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília)

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 17h00 (de Brasília)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília)